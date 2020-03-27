У работника администрации Путина констатирован Covid-19

В пятницу Россия сообщила о 196 новых случаях Covid-19, что стало крупнейшей цифрой для страны за один день.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил , что был на дне рождения Аллы Крутой. На этом же мероприятии присутствовал Лев Лещенко, который в настоящее время госпитализирован с подтвержденным коронавирусом Covid-19.

Как сообщалось, 78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в Коммунарке, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Позже врачи подтвердили у него коронавирус, артист находится в стабильном состоянии.