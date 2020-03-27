"Как паршивый затяжной грипп". Акунин рассказал о выздоровлении от коронавируса

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. [...] Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше", — написал Акунин.

Писатель полагает, что чем позже человек заболеет, тем легче его вылечить, так как врачи быстро накапливают опыт борьбы с заболеванием.

Акунин рассказал, что заболел в пятницу, 13 марта. Также заразилась и его жена, которая перенесла болезнь в легкой форме - день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние.

"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность", — заключил писатель.