Леонид Агутин дал онлайн-концерт и превзошел по просмотрам Робби Уильямса

Популярный российский музыкант Леонид Агутин дал концерт в прямом эфире своего Instagram и собрал более 20 тысяч зрителей. Это почти вдвое больше, чем у Робби Уильямса, дававшего аналогичный концерт в онлайне в то же время.
Как сообщает издание TJ, эфир британского певца посмотрели около 10 тысяч человек.
Леонид поблагодарил всех, кто слушал его концерт
"Спасибо всем, кто был! В конце не договорил про здоровье, к сожалению, но я вам его искренне желаю! Не знаю, как получилось, но, если что, ещё раз посмотреть можно в You Tube", — написал Агутин.