Пт, 27.03.2020
Истинный "выгодополучатель" самоизоляции - собака. Нет больше этих грустных глаз, смотрящих на тебя, пока ты одеваешься на работу (наверно, он думал, что каждый раз я уходила прыгать на площадку с другими собаками без него).
Вероника Рутковска, журналист TVNET
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Леонид Агутин дал онлайн-концерт и превзошел по просмотрам Робби Уильямса

Леонид Агутин

ФОТО: скриншот видео

Популярный российский музыкант Леонид Агутин дал концерт в прямом эфире своего Instagram и собрал более 20 тысяч зрителей. Это почти вдвое больше, чем у Робби Уильямса, дававшего аналогичный концерт в онлайне в то же время.

Как сообщает издание TJ, эфир британского певца посмотрели около 10 тысяч человек.

Леонид поблагодарил всех, кто слушал его концерт

"Спасибо всем, кто был! В конце не договорил про здоровье, к сожалению, но я вам его искренне желаю! Не знаю, как получилось, но, если что, ещё раз посмотреть можно в You Tube", — написал Агутин.

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