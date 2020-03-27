На Первый Балтийский канал вернулись новости

С пятницы, 27 марта, на Первый Балтийский канал вернулся традиционный вечерний выпуск новостей. Правда, отныне над ним работает не новостная служба ПБК, а Латвийское телевидение, если конкретнее - новостная служба LTV7.
Таким образом, зрители, а ПБК - самый популярный русскоязычный латвийский телеканал, смогут получать информацию о главных событиях дня в привычное для себя время.
Как уже писал RUS.TVNET, в последний раз информационная программа новостной службы ПБК вышла в эфир 19 марта.
Как прозвучало ранее, ПБК обосновал это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".
Как заявила руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга, причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.
"ПБК продолжит свою работу, все предстоящие изменения связаны только с подготовкой новостных передач. Это вынужденный шаг. Нам очень больно от того, что внешние условия не позволяют нам обеспечить рабочую обстановку для журналистов. Они вызывают доверие у наших зрителей, они умели пробудить у них интерес к происходящему в государстве, в котором живут наши зрители и их дети. Мы хотим поблагодарить работников нашей службы новостей за их профессионализм, лояльность и за поддержку, которую они оказывали каналу все эти годы", - сказала Фриденберга.
В BMA входят ПБК, несколько рекламных агентств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".
В декабре 2019 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс, одним из подозреваемых в котором является совладелец и председатель правления BMA Олег Солодов. Его подозревают в нарушении международных антироссийских санкций.