На Первый Балтийский канал вернулись новости

"ПБК продолжит свою работу, все предстоящие изменения связаны только с подготовкой новостных передач. Это вынужденный шаг. Нам очень больно от того, что внешние условия не позволяют нам обеспечить рабочую обстановку для журналистов. Они вызывают доверие у наших зрителей, они умели пробудить у них интерес к происходящему в государстве, в котором живут наши зрители и их дети. Мы хотим поблагодарить работников нашей службы новостей за их профессионализм, лояльность и за поддержку, которую они оказывали каналу все эти годы", - сказала Фриденберга.