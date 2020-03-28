Маркус Рива об отмене "Евровидения": "Думаю, что меня кто-то уберег"

"Говоря об отмене "Евровидения", все в жизни идет так, как должно. В моем случае, это должно было произойти. Жалко, конечно, что это мероприятие отменили, но оно действительно сейчас не на первом месте.

Думаю, что меня кто-то уберег. Многие друзья смеются, что хорошо, что я не участвовал в Supernova, да и хорошо, что меня не пропустили дальше. Тогда был бы еще больший "облом"", - сказал Маркус изданию Vakara Ziņas.

В самоизоляции Маркус стал заниматься вещами, на которые у него до этого не было времени - уборка дома и сортировка вещей. Рива продолжает спортивные тренировки дома и учится готовить различные веганские блюда.

Ранее сообщалось, что конкурс "Евровидение" в этом году отменен из-за пандемии коронавируса Covid-19. Согласно правилам, песни, заявленные на участие в 2020 году, не смогут принимать участие в 2021-м.

После снятия чрезвычайного положения латвийское телевидение будет решать, отправит ли Саманту Тину в 2021 году на конкурс или вновь устроит отбор. ЧС в Латвии введено до 14 апреля.