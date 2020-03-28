"Нет возможности вернуться домой": Мария Наумова с семьей застряла в Индии

"Давайте сначала обратим внимание на себя, а затем только на окружающих - соблюдаем гигиену и уважая друг друга. Давайте делиться хорошими и добрыми мыслями вместо грустных видео и страшной статистики. Недавно стюардесса в маске для лица извинилась передо мной за то, что я не могу увидеть ее улыбку, на что я ответила, что это ничего, потому что я вижу улыбку в ее глазах. И это самое главное!" - отметила певица.