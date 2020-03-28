"Нет возможности вернуться домой": Мария Наумова с семьей застряла в Индии

В среду, 25 марта, латвийская исполнительница Мария Наумова разместила в соцсетях видео, в котором говорится, что "она и ее семья застряли в Индии в этой сложной ситуации".
Наумова сказала, что очень хочет вернуться домой и надеется, что такая возможность появится в конце апреля.
Мария рассказала, что 25 марта в Индии наступает Новый год:
"Сегодня начинается 2077 год, и я хочу пожелать всем нам успешного года! В том смысле, что мы все можем стать лучше и искреннее, начать воспринимать мир вокруг нас. Уважать природу, людей вокруг нас и любить себя. Все в руках Божьих, давайте идти вперед и не сдаваться!".
Мария Наумова уже ранее делилась в своем профиле на Facebook размышлениями о чрезвычайной ситуации в мире, вызванной Covid-19:
"Очевидно, что все, что происходит в мире сегодня, является огромным испытанием для всего человечества, и это заставляет нас серьезно задуматься о том, что у нас есть: отношение к природе, людям, жизни и себе - ситуация сложная. Как она будет развиваться - зависит от нас.
Нам предоставляется возможность подумать о многом и изменить свою повседневную жизнь... Давайте не будем паниковать, так как это только увеличивает стресс, тем самым снижая иммунитет и вызывая негативное настроение".
Наумова призвала людей быть внимательными и сочувствующими друг другу. Сейчас важно соблюдать меры предосторожности.
"Давайте сначала обратим внимание на себя, а затем только на окружающих - соблюдаем гигиену и уважая друг друга. Давайте делиться хорошими и добрыми мыслями вместо грустных видео и страшной статистики. Недавно стюардесса в маске для лица извинилась передо мной за то, что я не могу увидеть ее улыбку, на что я ответила, что это ничего, потому что я вижу улыбку в ее глазах. И это самое главное!" - отметила певица.
Напомним, до 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19.