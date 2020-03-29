Как Полина Гагарина отказала Фадееву и влюбила в себя Китай песней, написанной в Латвии

Сказать "нет" Максиму Фадееву

Полина Гагарина в интервью с Ириной Шихман рассказала, что "Фабрика звезд" оказала огромное влияние на ее жизнь. После этого ее узнали все. Артистка не скрывала отношения и деталей про отказ работать с продюсером Максимом Фадеевым.

Напомним, "Фабрику звезд - 2" в 2003 году вел Максим Фадеев. Полина Гагарина победила на этом шоу, но отказалась работать с продюсером. Позже он намекал, что должна была победить совсем не она, но ему пришлось выбрать Полину. Среди выпускников "Фабрики звезд" того года были такие известные исполнители, как Мария Ржевская, Елена Темникова, Ираклий, Юлия Савичева, Пьер Нарцисс, Елена Терлеева и другие.

Она принимала участие в этом конкурсе в возрасте 16 лет. Гагарина отметила, что конкурсы - это не панацея для артистов. Но в ее жизни так вышло. Они ее только повышали в статусе и профессионализме.

Полина призналась, что ей было тяжело на "Фабрике звезд". Самым тяжелым было три месяца не покидать дом.

"Мы позеленели... Тогда нам построили летний дворик, в котором как узников выгоняли погулять... Это коробка в коробке... Это был ужас!" - сказала она.

Камеры были везде, даже в туалете. В уборную Полина ходила с полотенцем, где накрывалась. Так много камер было нужно для безопасности, ребятам рассказали, что в другой стране среди участников был даже суицид.

Если говорить о работе с продюсером Максом Фадеевым, то Гагарина отмечает, что это "абсолютно не ее человек".

"Он для меня тяжелый, опасный и непонятный... Вернее понятный... После того, как он мне стал понятным - я поняла, что он не мой", - объяснила свое отношение к продюсеру певица.

Полина не отрицает, что Фадеев невероятно талантливый. Он уникально слышит музыку.

"Я им абсолютно восхищаюсь как музыкантом. Точка. Мы не здороваемся до сих пор", - поясняет она.

Гагарина иногда думает рассказать, как все было на самом деле. Но потом понимает, что не стоит. Она согласна, что что-то в этом интервью не договаривает до конца. Но неправды в ее словах нет.

"Иногда хочется, чтобы узнали правду", - задумавшись произносит Полина в разговоре с Ириной Шихман.

Гагарина вспоминает, что Фадеев никогда не знал, что ей писать, ведь единственной его музой, в тот момент, была Юлия Савичева.

"Было очевидно, что он попал во всех участников и сочинил им хиты, но не попал в меня. Он понимал, что я пою, но не знал, что с этим делать", - объясняет певица.

Потом, когда предлагались контракты, то Полина честно призналась маме, что она не может и не хочет работать с Фадеевым.

"Я боюсь..." - вспоминает она свои слова.