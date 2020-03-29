Как Полина Гагарина отказала Фадееву и влюбила в себя Китай песней, написанной в Латвии
27 марта день своего рождения отметила российская певица, актриса и советник по культуре РФ Полина Гагарина. Артистке исполнилось 33 года. RUS.TVNET решил рассказать несколько фактов из жизни этой исполнительницы.
Сказать "нет" Максиму Фадееву
Полина Гагарина в интервью с Ириной Шихман рассказала, что "Фабрика звезд" оказала огромное влияние на ее жизнь. После этого ее узнали все. Артистка не скрывала отношения и деталей про отказ работать с продюсером Максимом Фадеевым.
Напомним, "Фабрику звезд - 2" в 2003 году вел Максим Фадеев. Полина Гагарина победила на этом шоу, но отказалась работать с продюсером. Позже он намекал, что должна была победить совсем не она, но ему пришлось выбрать Полину.
Среди выпускников "Фабрики звезд" того года были такие известные исполнители, как Мария Ржевская, Елена Темникова, Ираклий, Юлия Савичева, Пьер Нарцисс, Елена Терлеева и другие.
Она принимала участие в этом конкурсе в возрасте 16 лет. Гагарина отметила, что конкурсы - это не панацея для артистов. Но в ее жизни так вышло. Они ее только повышали в статусе и профессионализме.
Полина призналась, что ей было тяжело на "Фабрике звезд". Самым тяжелым было три месяца не покидать дом.
"Мы позеленели... Тогда нам построили летний дворик, в котором как узников выгоняли погулять... Это коробка в коробке... Это был ужас!" - сказала она.
Камеры были везде, даже в туалете. В уборную Полина ходила с полотенцем, где накрывалась. Так много камер было нужно для безопасности, ребятам рассказали, что в другой стране среди участников был даже суицид.
Если говорить о работе с продюсером Максом Фадеевым, то Гагарина отмечает, что это "абсолютно не ее человек".
"Он для меня тяжелый, опасный и непонятный... Вернее понятный... После того, как он мне стал понятным - я поняла, что он не мой", - объяснила свое отношение к продюсеру певица.
Полина не отрицает, что Фадеев невероятно талантливый. Он уникально слышит музыку.
"Я им абсолютно восхищаюсь как музыкантом. Точка. Мы не здороваемся до сих пор", - поясняет она.
Гагарина иногда думает рассказать, как все было на самом деле. Но потом понимает, что не стоит. Она согласна, что что-то в этом интервью не договаривает до конца. Но неправды в ее словах нет.
"Иногда хочется, чтобы узнали правду", - задумавшись произносит Полина в разговоре с Ириной Шихман.
Гагарина вспоминает, что Фадеев никогда не знал, что ей писать, ведь единственной его музой, в тот момент, была Юлия Савичева.
"Было очевидно, что он попал во всех участников и сочинил им хиты, но не попал в меня. Он понимал, что я пою, но не знал, что с этим делать", - объясняет певица.
Потом, когда предлагались контракты, то Полина честно призналась маме, что она не может и не хочет работать с Фадеевым.
"Я боюсь..." - вспоминает она свои слова.
В 16 лет Полина четко поняла, что Фадеев не имеет на нее никакого влияния и она резко ему сказала "нет".
"Я была намного смелее, чем сейчас", - указывает Гагарина.
Так она стала работать с Константином Меладзе, который подарил ей хиты, сделавшие ее популярной певицей.
Полина Гагарина и ее невероятное похудение
Полина Гагарина всегда была полненькой. Еще с самого детства в танцевальном кружке учителя говорили, что девочке надо сбросить лишний вес, но это никак не смущало будущую звезду и ее родных.
В интервью Ирине Шихман Гагарина рассказывала, что маленькой ее привели в балетный кружок. Педагоги считали, что девочка невероятно талантлива, но советовали, чтобы ребенок похудел. Бабушка Полины была категорически против.
Но певица никогда не испытывала комплексов по поводу своего тела.
"Бабуля мне говорила, что лучше меня нет на этом свете", - вспоминает Гагарина.
Полина вспоминает период на "Фабрике звезд". Ей тогда казалось, что у нее совершенно нормальный вес, но форма ее лица такая, что она выглядит пухленькой.
"Форма моего лица диктует свое восприятие меня... Тогда был младенческий жирок. Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны и вообще вот это все. И меня разнесло до 80 кг", - вспоминает она.
В больнице Полина подошла к зеркалу и распахнула ночную рубашку, которую ей выдали и сказала: "Я так выглядеть не хочу. Я хочу выглядеть так, как мне будет приятно на себя смотреть. Чтобы я смотрела и радовалась".
Именно с того момента Полина приняла решение себя изменить. Через два года Гагарина стала весить 48 килограмм.
"В первую очередь потому что мне очень тяжело на сцене. Потому что я танцую, я пою, мне нужно для дыхания весить чуть меньше. И любой лишний килограмм, он сразу встает мне поперек", - объяснила звезда.
Тем не менее Полина объяснила, что раз похудела она - это не значит, что всем надо худеть.
"Если кому-то комфортно в таком весе, то ради бога. Но вам не нужно прыгать по сцене 2 часа каждый вечер", - подчеркнула Гагарина.
Покорение Китая
В начале 2019 года Полина Гагарина выступила на самом популярном вокальном соревновании в Китае - Singer. Песня "Кукушка" в исполнении звезды вызвала настоящий фурор. Об этом сама певица писала в своем Instagram-аккаунте.
Для конкурса певица выбрала композицию Виктора Цоя - "Кукушка". Эта песня была написана музыкантом в 1990 году в Латвии, в Плиеньциемсе (под Юрмалой).
"Кукушка" является одной из последних песен, написанных Цоем незадолго до гибели.
После гибели музыканта песня была перезаписана, аранжирована участниками группы "Кино" и включена в "Чёрный альбом" (1991).
"Хочу поблагодарить всех своих поклонников за поддержку и понимание, а также всех новых слушателей и зрителей из Китая. Или, как говорят здесь: "Сесе". Спасибо!", - написала Гагарина.
Завтра мой первый эфир в шоу Singer! Это одно из самых популярных шоу в Азии и ,наверно ,самое популярное в Китае. Первой песней, с которой я вышла на сцену, стала Кукушка, как это было - покажут уже в завтрашнем эфире, в 17.00 по Москве. Не уверена, что можно найти трансляцию в интернете, но мы обязательно поделимся ссылкой с программой, когда она появится в сети! Хочу поблагодарить всех своих поклонников за поддержку и понимание и всех новых слушателей и зрителей из Китая. Или, как говорят здесь -Сесе ❤ Спасибо! #полинагагарина #гагаринапоехали #покоряемкитай
31-летняя Полина Гагарина отметила, что ей очень понравилось выступать перед китайскими слушателями.
"Звук и свет на шоу абсолютно феноменальные, петь одно удовольствие", - подчеркнула певица.
Исполнительница опубликовала в Instagram короткий фрагмент своего выступления.
Для всех, кто не смог посмотреть, оставляю это здесь! Звук и свет на шоу абсолютно феноменальные, петь одно удовольствие. Представлять свою страну великая честь и гордость! У нас первое место! Платье от @ateliermoscow 💫Едем дальше 💪🏻 А мы тем временем дома🥰 #полинагагарина #гагаринапоехали #покоряемкитай #Singer