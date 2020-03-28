Звезда Playboy, претендовавшая на пост главы пресс-службы Ростова, "ждет принца" на время карантина

"Спящая красавица ждет своего принца в заточение. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня?" - спросила своих подписчиков модель.

Она поспешила сообщить комментаторам, что у нее уже закончились запасы еду.

"Прошу ускориться. Все свои запасы, которые я купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров", - написала Лиман

Мария также поинтересовалась у фолловеров, чем они заняты во время карантина.