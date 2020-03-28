Сб, 28.03.2020
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Звезда Playboy, претендовавшая на пост главы пресс-службы Ростова, "ждет принца" на время карантина

Мария Лиман

ФОТО: https://www.instagram.com/liman_maria/коллаж RUS.TVNET

Популярная модель Мария Лиман вновь оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз причиной обсуждения стала ее публикация в Instagram, в которой жгучая брюнетка призналась, что "ждет принца в заточении".

"Спящая красавица ждет своего принца в заточение. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня?" - спросила своих подписчиков модель. 

Она поспешила сообщить комментаторам, что у нее уже закончились запасы еду. 

"Прошу ускориться. Все свои запасы, которые я купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров", - написала Лиман

Мария также поинтересовалась у фолловеров, чем они заняты во время карантина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, в середине ноября на телеканале "ТНТ" вышел новый выпуск Comedy Club, в котором стендапер Павел Воля пошутил про факт выдвижения 25-летней Instagram-модели Марии Лиман на пост главы пресс-службы Ростова. Сама же девушка проживает в Лондоне. После громкого освещения ее кандидатуры, модель написала в соцсетях, что все-таки останется в Лондоне.

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