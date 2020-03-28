TV3: пособия за простой просят и популярные рестораны. СГД работает без выходных

Служба госдоходов (СГД) начала выплачивать пособия за простой. По состоянию на вечер субботы, получено 498 заявлений от предприятий, которые просят пособия для 2863 работников.
Как сообщает TV3, первыми заявку на пособие за простой подали предприятия, которые работают в сфере транспортных перевозок, развлечений и общественного питания.
Например, в ресторане известного шеф-повара Лауриса Алексеева в субботу, 28 марта, было только несколько посетителей. До режима ЧС резервация на выходные была полной. Из-за ситуации с Covid-19, оборот сократился примерно на 80%. Сейчас в ресторане работает только четверть коллектива: вместо шести поваров - двое, а работу пяти официантов делают двое.
Чтобы не увольнять людей, Алексеевс тоже подал заявку - не хочет терять работников.
Таких историй сейчас в Латвии огромное количество - тому доказательно и активность подачи заявок. В СГД для того, чтобы ускорить процесс рассмотрения заявок, принято решение работать и в выходные дни.
СГД отмечает, что средний размер пособий - около 300 евро. Пока - по состоянию на субботу, никому не было отказано.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, пособия за простой могут получить 456 000 работников, общая сумма составит 130 миллионов евро, свидетельствует информация Министерства экономики. Пособия за простой - это 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц. Предприятия должны соответствовать ряду критериев.