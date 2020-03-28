TV3: пособия за простой просят и популярные рестораны. СГД работает без выходных

Как сообщает TV3, первыми заявку на пособие за простой подали предприятия, которые работают в сфере транспортных перевозок, развлечений и общественного питания.

Например, в ресторане известного шеф-повара Лауриса Алексеева в субботу, 28 марта, было только несколько посетителей. До режима ЧС резервация на выходные была полной. Из-за ситуации с Covid-19, оборот сократился примерно на 80%. Сейчас в ресторане работает только четверть коллектива: вместо шести поваров - двое, а работу пяти официантов делают двое.

Чтобы не увольнять людей, Алексеевс тоже подал заявку - не хочет терять работников.

Таких историй сейчас в Латвии огромное количество - тому доказательно и активность подачи заявок. В СГД для того, чтобы ускорить процесс рассмотрения заявок, принято решение работать и в выходные дни.

СГД отмечает, что средний размер пособий - около 300 евро. Пока - по состоянию на субботу, никому не было отказано.