Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки с Лещенко

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после того, как у Льва Лещенко, с которым она была на одной вечеринке, подтвердился Covid-19. Об этом она сообщила в Instagram.
Результаты будут известны через три дня, а пока ведущая самоизолировалась, к чему также призвала всех подписчиков.
Кроме того, Лера закрыла комментарии в соцсетях и закрыла профиль.
Напомним, ранее стало известно, то известный певец Лев Лещенко был госпитализирован с коронавирусом. Артист накануне посещал вечеринку в честь дне рождения Аллы Крутой — сестры композитора Игоря Крутого. На ней собрались представители российского шоу-бизнеса. После подтверждения диагноза певца анализы на Covid-19 сдали и другие звезды, а Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус.