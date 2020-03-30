Пн, 30.03.2020
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  • Бузова, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, что надо делать в самоизоляции

Видео ⟩ Бузова, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, что надо делать в самоизоляции

ФОТО: https://www.instagram.com/urgantcom//_agentgirl_/buzova86

В Сети активно набирает популярность видео, на котором российские знаменитости активно призывают людей к самоизоляции. Своим примером звезды показывают, чем можно заняться дома, пока в мире бушует пандемия коронавируса.

Ролик был опубликован на YouTube-канале "Вечернего Урганта".

Песню про самоизоляцию исполнил Александр Гудков.

В ролике показаны забавные кадры с Иваном Ургантом, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой, Тимати, Ильей Прусикиным, Филиппом Кирковровым, Лолитой Милявской и многими другими.

Музыка для песни - это популярный хит группы La Bouche -  "Be My Lover".

Клип собрал уже почти 2 миллиона просмотров и вырвался в тренды YouTube. 

Видео: Александр Гудков - "Самоизоляция"

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