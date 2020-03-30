Видео ⟩ Бузова, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, что надо делать в самоизоляции

В Сети активно набирает популярность видео, на котором российские знаменитости активно призывают людей к самоизоляции. Своим примером звезды показывают, чем можно заняться дома, пока в мире бушует пандемия коронавируса.
Ролик был опубликован на YouTube-канале "Вечернего Урганта".
Песню про самоизоляцию исполнил Александр Гудков.
В ролике показаны забавные кадры с Иваном Ургантом, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой, Тимати, Ильей Прусикиным, Филиппом Кирковровым, Лолитой Милявской и многими другими.
Музыка для песни - это популярный хит группы La Bouche - "Be My Lover".
Клип собрал уже почти 2 миллиона просмотров и вырвался в тренды YouTube.
Видео: Александр Гудков - "Самоизоляция"