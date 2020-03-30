"Между нами два метра": Музыкант из Пурвциемса в пустынной Риге снял актуальный клип про Covid-19

Alex Leschinsky – молодой музыкант из Риги, преподаватель игры на гитаре, который активно ведет канал на YouTube, где записывает разные песни в своей манере. Среди других рижских исполнителей, Алекса выделяет разнообразие музыкальных жанров и творческий подход. Молодой человек сам играет на всех инструментах, которые звучат в роликах. Он самостоятельно снимает и монтирует большинство своих видеоклипов.

В данном видео поднимается тема нынешней ситуации в мире, а также того, как это может повлиять на отношения между людьми, живущими в разных странах.

"Буквально за один вечер в голову пришли строки припева, чем я и поделился с друзьями на Facebook", - вспоминает Алекс.

Друзьям парня понравились строчки и они начали их напевать. В итоге музыканту пришлось сочинить полную версию песни. Композиция была готова за два дня.

"Дальше встретившись с подругой (соблюдая все меры карантина, естественно), мы весело сняли клип на песню, и я его смонтировал", - сказал он нам.