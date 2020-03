8 известных "перепевок", которые затмили оригинальные песни

Представляем вашему вниманию подборку именно таких произведений, которые на самом деле являются удачными "перепевками" более ранних композиций.

1. Whitney Houston - Will Always Love You (на самом деле - Долли Партон)

Вы, конечно же, помните эту песню из кинофильма "Телохранитель" 1992 года в исполнении Уитни Хьюстон. На самом деле автором этой композиции является известная в США кантри-певица Долли Партон. Интересно, что оригинал этой песни также был популярен после выхода в 1974 году, но кавер значительно превзошёл успех Долли Партон.

2. Boney M. - Sunny (на самом деле - Бобби Хебб)

Одна из самых известных песен группы Boney M. была впервые исполнена в 1976 году. Ровно через 10 лет после того, как её спел американский певец Бобби Хебб.

3. Limp Bizkit - Behind Blue Eyes (на самом деле - The Who)

Песня британской рок-группы The Who была выпущена в 1971 году. Это одна из самых известных песен группы, а кавер-версию на неё сделало множество исполнителей.

В 2003 году свою кавер-версию Behind Blue Eyes выпустила американская рок-группа Limp Bizkit, а в видеоклипе на эту композицию снялась актриса Хэлли Берри.

4. Nirvana - The Man Who Sold the World (на самом деле - Дэвид Боуи)

Gесня Дэвида Боуи из его одноимённого альбома, который был выпущен в США в 1970 году. Впоследствии песня исполнялась многими исполнителями, но наиболее известной стала версия группы Nirvana 1993 года.

Сам Боуи в одном из интервью признавался, что доходило до такого, что его благодарили за то, что он на концертах исполняет песню группы Nirvana.

5. Marilyn Manson - Sweet Dreams (на самом деле - Eurythmics)

Песня британского поп-дуэта Eurythmics была выпущена в 1983 году, стала заглавной композицией для их одноимённого альбома и самым успешным хитом группы. Песня попала на 365-е место в 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

В 1995 году Мэрилин Мэнсон выпустил кавер-версию песни и в дальнейшем именно эта версия американского рок-музыканта воспринималась как оригинал.

6. Scorpions - White Dove (на самом деле - Omega)

Gyöngyhajú lány или "Девушка с жемчугом в волосах" - песня венгерского коллектива Omega, которая была записанна в 1969 году. Композиция была очень популярна в некоторых странах Восточного блока.

На эту песню были сделаны многочисленные кавер-версии в Польше и Чехии, а в 1994 году немецкая рок-группа Scorpions использовала музыку из песни Omega в своей композиции White Dove. Слова в этих двух песнях отличаются, поэтому это не совсем кавер, но тем не менее.

Интересно, что у венгерских музыкантов никогда не было претензий к Scorpions по поводу использования их музыки. Более того, группы иногда давали совместные концерты и совместно исполняли White Dove.

7. No Doubt - It’s My Life (на самом деле - Talk Talk)

Сингл британской группы Talk Talk, выпущенный в 1984 году. В 2003 году американская группа No Doubt записала кавер на эту песню и заново сделала её хитом.

8. Britney Spears - I Love Rock and Roll (на самом деле - The Arrows)