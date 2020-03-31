Пять продуктов питания, которые не стоит давать детям

Газированные напитки

Диетологи считают эти напитки вредными для здоровья. Во-первых, литр такого напитка содержит 25–30 чайных ложек сахара. Во-вторых, опасна двуокись углевода. Это вещество вызывает вздутие желудка и раздражает слизистую. Это может привести к гастриту и язве. В-третьих, порой в напитках содержится кофеин. Кофеин опасен тем, что может вызвать головные боли и тошноту. Конечно, такой продукт совершенно не содержит витаминов.

Чипсы, сухарики и попкорн

Это все фастфуд,который напичкан весьма сомнительными добавками. Они могут подорвать детское здоровье. Даже в маленькой порции этого продукта содержится гигантское количество калорий. Диетологи и врачи предупреждают, что - это первый шаг к ожирению. Кроме того, ожирение может стать причиной болезней сердца и суставов уже в раннем возрасте.

Мороженое

Мороженое входит в рейтинг самых распространенных продуктов-аллергенов. Обязательно надо учитывать то, что у ребенка может быть непереносимость лактозы. Важным моментом являются пищевые добавки. Некоторые усилители вкуса и красители - это опасные для организма вещества. Мороженое - это еще и частая причина летних простуд.

Мороженое ФОТО: Pixabay

Шоколад

Шоколад - это совсем небезопасный продукт. Содержащийся в нем теобромин подстегивает нервную систему, вызывает тревогу, рассеянность и бессонницу. Часто - это настоящее испытание для желудка. Стоит быть очень внимательным, ведь в составе продукта можно обнаружить вредное пальмовое масло. Если говорить про молочный шоколад, то это самая безобидная сладость. Но помните, не стоит давать его детям раньше 5–6 лет.

Пирожные, печенье, вафли и прочие лакомства

Эти продукты опасны для детей обилием простых углеводов и сахаров. Это может стать причиной целого ряда заболеваний, начиная с кариеса и заканчивая ожирением. Стоит еще учитывать вредные искусственные добавки, которые используют многие производители. Диетологи советуют покупать фабричные сладости, как можно реже.

Статья была подготовлена по материалам сайта "Едим дома".