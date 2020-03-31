"Лежала и не могла встать": В прямом эфире Собчак призналась, что переболела Covid-19

В конце 2019 года Ксения Анатольевна сильно заболела. Телеведущей было настолько плохо, что она не могла подняться с кровати.

"Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела: кашель, температура, ломота", - стала перечислять Ксения симптомы болезни.

Собчак объяснила, что Уточнив, что ей был поставлен диагноз "атипичная пневмония". Лечилась она антибиотиками. Ксения добавила, что ей "адреналин капали через трубочку". В какой-то момент у звезды даже пропал голос и она обратилась к врачу-фониатру.