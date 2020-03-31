Вт, 31.03.2020
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"Лежала и не могла встать": В прямом эфире Собчак призналась, что переболела Covid-19

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак во время прямого эфира в Instagram, рассказала, что считает себя переболевшей коронавирусом. 

В конце 2019 года Ксения Анатольевна сильно заболела. Телеведущей было настолько плохо, что она не могла подняться с кровати. 

"Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела: кашель, температура, ломота", - стала перечислять Ксения симптомы болезни. 

Собчак объяснила, что Уточнив, что ей был поставлен диагноз "атипичная пневмония". Лечилась она антибиотиками. Ксения добавила, что ей "адреналин капали через трубочку". В какой-то момент у звезды даже пропал голос и она обратилась к врачу-фониатру. 

Накануне Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов провели прямой эфир для своих подписчиков. Видео на странице телеведущей было заблокировано и трансляцию продолжили на аккаунте Константина. 

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