Винькеле: массовое заражение Covid-19 констатировано в одном из рижских приютов

Это еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные общественные группы, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно, заявила Винькеле.

О каком именно приюте идет речь, министр не уточнила.

Plaša Covid19 inficēšanās Rīgas patversmē apliecina, ka visas sabiedrības veselības interesēs ir īstenot visaptverošu veselības aprūpi. Pieejama veselības aprūpe, neizslēdzot neaizsargātākos, īpaši šādās situācijās atmaksājas ar uzviju. Un ir humāna. https://t.co/Xv1zx63nMR — Ilze Viņķele (@Vinkele) March 31, 2020

Как сообщает Латвийское телевидение, заболевание обнаружено в приюте религиозной организации, где подтверждено по крайней мере 30 случаев Covid-19.

Во вторник в передаче Латвийского радио Krustpunktā директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис сказал, что города встревожены заболеваемостью именно среди бездомных, так как у самоуправлений нет никакой законной рамки, чтобы ограничить передвижения этих людей.

Административные штрафы на них не действуют, так как у них нет ни доходов, ни имущества, чтобы их платить, поэтому жить они будут как и раньше. "Должно быть регулирование на государственном уровне, что делать с этими людьми и как их ограничивать", — сказал Валайнис.

Представитель временной администрации Риги Артис Лапиньш заявил, что Рига уже обратилась в Министерство охраны среды и регионального развития, а также в Минздрав, чтобы вместе искать решение данной проблемы.

Уже сообщалось, что во вторник, 31 марта, в Латвии подтверждено еще 22 случая заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 398 человек. В минувшие сутки проведено 500 анализов, из них положительными были 22. В общей сложности на данный момент проверены 14 807 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 31 марта Covid-19 обнаружен у 398 латвийцев.