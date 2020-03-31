Вт, 31.03.2020
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Винькеле: массовое заражение Covid-19 констатировано в одном из рижских приютов
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Илзе Винькеле

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В одном из рижских приютов констатировано массовое заражение новым коронавирусом Covid-19. Об этом в своем Twitter сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Это еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные общественные группы, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно, заявила Винькеле.

О каком именно приюте идет речь, министр не уточнила.

Как сообщает Латвийское телевидение, заболевание обнаружено в приюте религиозной организации, где подтверждено по крайней мере 30 случаев Covid-19.

Во вторник в передаче Латвийского радио Krustpunktā директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис сказал, что города встревожены заболеваемостью именно среди бездомных, так как у самоуправлений нет никакой законной рамки, чтобы ограничить передвижения этих людей.

Административные штрафы на них не действуют, так как у них нет ни доходов, ни имущества, чтобы их платить, поэтому жить они будут как и раньше. "Должно быть регулирование на государственном уровне, что делать с этими людьми и как их ограничивать", — сказал Валайнис.

Представитель временной администрации Риги Артис Лапиньш заявил, что Рига уже обратилась в Министерство охраны среды и регионального развития, а также в Минздрав, чтобы вместе искать решение данной проблемы.

Уже сообщалось, что во вторник, 31 марта, в Латвии подтверждено еще 22 случая заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 398 человек. В минувшие сутки проведено 500 анализов, из них положительными были 22. В общей сложности на данный момент проверены 14 807 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 31 марта Covid-19 обнаружен у 398 латвийцев.

К настоящему времени госпитализированы 27 человек, 24 со средним ходом болезни, трое — с тяжелым.

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