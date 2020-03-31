Новые рецепты на компенсируемые медикаменты. Что нужно знать?

Это означает, что в аптеке из лекарств с одинаковым активным веществом и действием пациентам будут выдавать лекарства по самой низкой цене.

Важно – в дальнейшем в аптеках также больше нельзя будет доплачивать за более дорогие компенсируемые государством лекарства.

Аптека. Лекарства. Иллюстративное фото. ФОТО: Пресс-фото

Рекомендации и советы фармацевта Зане Мелберги (Euroaptieka) для разговора с врачом:

1. Отправляясь к врачу, не забудьте задать все интересующие вас вопросы, связанные с изменениями в нормативных актах, например, выясните, какой компенсируемый медикамент в дальнейшем будет выдаваться вам в аптеке, чем он отличается (если отличается) от того, который вы принимали раньше, и т.д. Именно лечащий врач лучше всего знает диагноз пациента и то, какая терапия подходит ему лучше всего;

2. Помните – врач выпишет рецепт на компенсируемое лекарство (розовый), указав только активное вещество, а не название конкретного медикамента;

3. Если вы решите продолжить прием лекарства конкретного производителя, врач выпишет рецепт на компенсируемое лекарство только в том случае, если есть медицинские основания для употребления лекарства конкретного наименования. Например, из-за других лекарств были побочные эффекты или аллергия на одно из вспомогательных веществ препарата. В остальных случаях врач выпишет обычный (синий) рецепт, и лекарство придется покупать за свой счет, заплатив полную цену. Доплачивать за более дорогие компенсируемые государством лекарства в аптеке в дальнейшем больше нельзя будет;

4. Если возникли подозрения на побочный эффект применяемых препаратов, каждому пациенту рекомендуется немедленно сообщить об этом и своему лечащему врачу, и в Государственное агентство лекарств. Сообщение в электронном виде можно оформить здесь: https://www.zva.gov.lv/zvais/pharmvg/;

5. Примите во внимание! Когда врач выпишет рецепт с названием активного вещества лекарства, в аптеке вы сможете получить только лекарство по наименьшей (референтной) цене.

Для того чтобы покупка лекарств в аптеке после 1 апреля прошла успешно и быстро, фармацевт Зане Мелберга рекомендует:

1. В связи с чрезвычайным положением в стране перед тем, как пойти в аптеку, призываем подготовить все необходимое, чтобы покупка прошла по возможности быстрее – составьте список покупок, подготовьте платежную карту или деньги и удостоверяющий личность документ для покупки медикаментов по электронному рецепту;

2. Важно знать – у лекарства с одинаковым активным веществом и действием могут быть разные производители, названия, внешний вид (цвет, форма или упаковка), поэтому они могут отличаться от употреблявшихся ранее;

3. Если в аптеке на данный момент не доступны выписанные компенсируемые лекарства, фармацевт может сделать заказ и сообщить вам о дне, когда лекарство будет доставлено в аптеку;

4. Если лекарства нужны сразу, перед походом за ними рекомендуется позвонить в выбранную аптеку и выяснить, доступны ли они;

5. Каждый фармацевт добросовестно постарается помочь с покупкой медикаментов и в случае неясностей даст консультацию!

Изменения в правилах Кабинета министров о порядке оплаты компенсируемых лекарств и медицинских устройств приняты, чтобы обеспечить рациональное применение лекарств и уменьшить долю пациентов в оплате медикаментов в случаях, когда равноценной терапевтической эффективности можно добиться и применением лекарств по более низкой цене. Подобный порядок уже введен в других странах ЕС, в том числе в Литве и Эстонии.