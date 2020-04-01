Ср, 1.04.2020
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  • Подробности лечения зараженного Covid-19 Лещенко: "Не могут понять природу пневмонии"

Подробности лечения зараженного Covid-19 Лещенко: "Не могут понять природу пневмонии"

Лев Лещенко

ФОТО: https://www.instagram.com/leshchenko_lv/?hl=en

На прошлой неделе стало известно о госпитализации в инфекционную больницу в поселке Коммунарка российского исполнителя Льва Лещенко. У артиста был подтвержден коронавирус Covid-19. Известно, что сначала он был в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, но его состояние стабилизировалось. Об этом пишет StarHit.ru.

Директор певца Андрей Гайдель объяснил, что 11 марта Лев Валерьянович летел с гастролей в США, у него была транзитная остановка во французской Ницце из-за осложнений погоды. 16 марта вышел указ о самоизоляции, который артист соблюдал. 

Помощник написал на Instagram-странице певца, что диагноз Covid-19 у Лещенко достаточно "сомнительный". Врачи провели уже не один тест. 

"По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение - все здоровы", - написал он.

StarHit.ru выяснили у директора про нынешнее состояние артиста. 

"У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже... Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится", - цитирует Гайделя издание. 

Он указал, что врачи не могут пока понять природу его пневмонии. Но состояние Лещенко на данный момент стабильное.

Напомним, в среду, 25 марта, Лещенко был переведен в отделение интенсивной терапии московской больницы в Коммунарке. Он поступил в больницу вместе с женой после заграничной поездки. У народного артиста официально констатирован коронавирус Covid-19 — эту информацию в пятницу, 27 марта, подтвердил главврач московской больницы Денис Проценко.

Накануне в ту же больницу доставили и 60-летнего Игоря Николаева. Как оказалось, Лещенко еще 13 марта виделся и с Николаевым, и со многими другими представителями шоу-бизнеса на дне рождения сестры знаменитого продюсера Игоря Крутого Аллы. Позже Игорь Николаев продемонстрировал, что у него отрицательный тест на коронавирус.

Кроме Лещенко на торжестве присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш. 

Позже Лещенко также принял участие в записи ток-шоу Андрея Малахова — во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. 

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