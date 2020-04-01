53-летняя певица Саманта Фокс обручилась с подругой

Известно, что 53-летняя Саманта обручилась с 45-летней Линдой спустя четыре года после смерти своей предыдущей возлюбленной Миры Страттон. Женщина скончалась от онкологии. Саманта и Мира прожили вместе 12 лет.

Линда Олсен родом из Норвегии. Она мать двоих детей.

Издание The Sun сообщает, что женщины планировали сыграть свадьбу летом в графстве Эссекс, но из-за пандемии коронавируса торжество придется отложить

Напомним, британская певица Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, после встречи с Мирой (она многие годы была менеджером певицы). В 80-х годах исполнительница жила с австралийцем Питером Форестером. Вместе они усыновили и воспитывали сына Саймона, который трагически погиб.