Ср, 1.04.2020
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Сергей Лазарев отпразднует день рождения онлайн-концертом

Сергей Лазарев

ФОТО: Пресс-фото

1 апреля день рождения у знаменитого певца и актера Сергея Лазарева. Певцу исполнилось 37 лет. Для своих поклонников певец подготовил уникальный подарок. Уже в эту субботу, 4 апреля, Сергей Лазарев выступит с эксклюзивным онлайн-концертом в Яндекс.Эфире. 

Сергей Лазарев - это всегда качественная музыка, живой звук и невероятная энергетика. В субботу зрителей ожидает необычная программа, в том числе акустические версии всеми любимых композиций. 

Прямая трансляция онлайн-концерта будет доступна только в Яндекс.Эфире по ссылке.  Её можно будет посмотреть бесплатно, из любой точки мира. 

Напомним, Сергей Лазарев является предводителем судей на конкурсе "Ну-ка, все вместе!", на котором в этом году победила латвийская певица Яна Клявиня. 

Сергей Лазарев регулярно входит в ТОП самых популярных артистов России, а его зрелищные шоу уже много лет не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Каждое из них неоднократно было отмечено наградами "Лучшее концертное шоу" не только в России, но и за рубежом. В этом году артист продолжит гастроли со своим грандиозным шоу N-TOUR.

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