Сергей Лазарев отпразднует день рождения онлайн-концертом

Сергей Лазарев - это всегда качественная музыка, живой звук и невероятная энергетика. В субботу зрителей ожидает необычная программа, в том числе акустические версии всеми любимых композиций.

Прямая трансляция онлайн-концерта будет доступна только в Яндекс.Эфире по ссылке. Её можно будет посмотреть бесплатно, из любой точки мира.

Сергей Лазарев регулярно входит в ТОП самых популярных артистов России, а его зрелищные шоу уже много лет не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Каждое из них неоднократно было отмечено наградами "Лучшее концертное шоу" не только в России, но и за рубежом. В этом году артист продолжит гастроли со своим грандиозным шоу N-TOUR.