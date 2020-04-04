Драки подростков и откровенный мат: в клипе рижан столичные улицы предстали в другом свете

"Мы поднимаем тему буллинга и травли: когда люди, не задумываясь, становятся частью травли, следуя принципам стада. Возможно, они даже не хотят обидеть, а лишь желают быть частью компании. Считаем, что люди могут быть не настолько плохими, насколько они просто даже не задумываются о том, что могут причинить боль другому.

В то же время, на наш взгляд, пережившие травлю, заслуживают гораздо большего почёта, чем получают. Жертва же не виновата в том, что над ней издеваются, она сама не доводила до этой ситуации", - говорит фронтмен группы Павел Рутковский.

На кадрах видеоклипа можно видеть улицы, районы и дома Риги в сопровождении текста песни. Участники группы скрывают свои лица за масками различных зверей, символизируя припев песни "Мы все звери в одной клетке".

Кроме этого, в ролике присутствуют кадры детской травли и драк, предоставленные Riga.lv.

Название песни

"Мои светлые дни были истерзаны вами, мне неважно, что вы позади, останусь для вас х*******ю", - гласят строчки песни, где последнее слово совпадает с названием.

"Почему мы выбрали мат? Это право на свободу. А кто свободен как не металлист, рокер, художник или писатель, который должен быть искренен и честен", - отмечает лидер группы.

Галерея: Stagnant Project

Фронтмен подчеркивает, что своей песней и видео группа не хочет никого задеть или спровоцировать, наоборот - они хотят обратить внимание общественности на проблему буллинга и травли.

"Хочется отметить, что жертвам травли следует быть сильнее, им нужно пережить это и постараться, чтобы эти воспоминания никак не отражались на их дальнейшей жизни", - в заключение отметил Рутковский.

Видеоклип Stagnant Project: