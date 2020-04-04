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Драки подростков и откровенный мат: в клипе рижан столичные улицы предстали в другом свете
Метал-группа Stagnant Project из Риги, известная своими оригинальными работами, выпустила новый видеоклип на тему буллинга, или травли людей в обществе - в частности, подростков.
"Мы поднимаем тему буллинга и травли: когда люди, не задумываясь, становятся частью травли, следуя принципам стада. Возможно, они даже не хотят обидеть, а лишь желают быть частью компании. Считаем, что люди могут быть не настолько плохими, насколько они просто даже не задумываются о том, что могут причинить боль другому.
В то же время, на наш взгляд, пережившие травлю, заслуживают гораздо большего почёта, чем получают. Жертва же не виновата в том, что над ней издеваются, она сама не доводила до этой ситуации", - говорит фронтмен группы Павел Рутковский.
На кадрах видеоклипа можно видеть улицы, районы и дома Риги в сопровождении текста песни. Участники группы скрывают свои лица за масками различных зверей, символизируя припев песни "Мы все звери в одной клетке".
Кроме этого, в ролике присутствуют кадры детской травли и драк, предоставленные Riga.lv.
Название песни
"Мои светлые дни были истерзаны вами, мне неважно, что вы позади, останусь для вас х*******ю", - гласят строчки песни, где последнее слово совпадает с названием.
"Почему мы выбрали мат? Это право на свободу. А кто свободен как не металлист, рокер, художник или писатель, который должен быть искренен и честен", - отмечает лидер группы.
Галерея: Stagnant Project
Фронтмен подчеркивает, что своей песней и видео группа не хочет никого задеть или спровоцировать, наоборот - они хотят обратить внимание общественности на проблему буллинга и травли.
"Хочется отметить, что жертвам травли следует быть сильнее, им нужно пережить это и постараться, чтобы эти воспоминания никак не отражались на их дальнейшей жизни", - в заключение отметил Рутковский.
Видеоклип Stagnant Project:
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