"Пока одни обнулились, мы заперлись и заземлились": Пять шикарных песен про коронавирус

Тимур Родригез, "Я хочу с тобой на карантин"

Одна из самых ярких песен про самоизоляцию во время пандемии. Когда все уже сделано и прочитано, стоит обратить внимание друг на друга и вспомнить о любви. Не правда ли?

Потап (Алексей Потапенко), "Карантин"

Супруг Насти Каменских сочинил трогательную песню про мир во время карантина и самоизоляции. Алексей снял видео в пустынном кинотеатре, но песня о том, что ведь это не вечно и когда-нибудь закончится. Согласны?

Александр Гудков и другие звезды, "Самоизоляция"

Песню про самоизоляцию исполнил Александр Гудков.

В ролике показаны забавные кадры с Иваном Ургантом, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой, Тимати, Ильей Прусикиным, Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и многими другими.

Музыка для песни - это популярный хит группы La Bouche "Be My Lover".

Клип собрал уже почти 3 миллиона просмотров и вырвался в тренды YouTube.

Khac Hung, Min, Erik и Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды, "Корона"

Этот ролик был одним из первых и собрал уже свыше 27 миллионов просмотров. Песня призывает людей мыть руки и не выходить без лишней надобности из дома.

Артур Саркисян, "Коронавирус, корона, уходи с нашего района"