Чт, 2.04.2020
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  • "Пока одни обнулились, мы заперлись и заземлились": Пять шикарных песен про коронавирус

"Пока одни обнулились, мы заперлись и заземлились": Пять шикарных песен про коронавирус

ФОТО: https://www.instagram.com/realpotap/gudokgudok//trodriguezzz/

Пандемия коронавируса - это серьезная вещь, но стоит иногда отвлечься и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Музыканты одними из первых поняли, что нет смысла унывать, и стали сочинять веселые песни про Covid-19, карантин и самоизоляцию. 

Тимур Родригез, "Я хочу с тобой на карантин"

Одна из самых ярких песен про самоизоляцию во время пандемии. Когда все уже сделано и прочитано, стоит обратить внимание друг на друга и вспомнить о любви. Не правда ли?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Потап (Алексей Потапенко), "Карантин"

Супруг Насти Каменских сочинил трогательную песню про мир во время карантина и самоизоляции. Алексей снял видео в пустынном кинотеатре, но песня о том, что ведь это не вечно и когда-нибудь закончится. Согласны?

Александр Гудков и другие звезды, "Самоизоляция"

Песню про самоизоляцию исполнил Александр Гудков.

В ролике показаны забавные кадры с Иваном Ургантом, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой, Тимати, Ильей Прусикиным, Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и многими другими.

Музыка для песни - это популярный хит группы La Bouche "Be My Lover".

Клип собрал уже почти 3 миллиона просмотров и вырвался в тренды YouTube. 

Khac Hung, Min, Erik и Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды, "Корона"

Этот ролик был одним из первых и собрал уже свыше 27 миллионов просмотров. Песня призывает людей мыть руки и не выходить без лишней надобности из дома. 

Артур Саркисян, "Коронавирус, корона, уходи с нашего района"

У пользователя Артура Саркисяна получилась забавная песня, которая заставит улыбнуться даже самых лютых скептиков. 

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