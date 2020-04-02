"Пока одни обнулились, мы заперлись и заземлились": Пять шикарных песен про коронавирус

Пандемия коронавируса - это серьезная вещь, но стоит иногда отвлечься и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Музыканты одними из первых поняли, что нет смысла унывать, и стали сочинять веселые песни про Covid-19, карантин и самоизоляцию.
Тимур Родригез, "Я хочу с тобой на карантин"
Одна из самых ярких песен про самоизоляцию во время пандемии. Когда все уже сделано и прочитано, стоит обратить внимание друг на друга и вспомнить о любви. Не правда ли?
Потап (Алексей Потапенко), "Карантин"
Супруг Насти Каменских сочинил трогательную песню про мир во время карантина и самоизоляции. Алексей снял видео в пустынном кинотеатре, но песня о том, что ведь это не вечно и когда-нибудь закончится. Согласны?
Александр Гудков и другие звезды, "Самоизоляция"
Песню про самоизоляцию исполнил Александр Гудков.
В ролике показаны забавные кадры с Иваном Ургантом, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой, Тимати, Ильей Прусикиным, Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и многими другими.
Музыка для песни - это популярный хит группы La Bouche "Be My Lover".
Клип собрал уже почти 3 миллиона просмотров и вырвался в тренды YouTube.
Khac Hung, Min, Erik и Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды, "Корона"
Этот ролик был одним из первых и собрал уже свыше 27 миллионов просмотров. Песня призывает людей мыть руки и не выходить без лишней надобности из дома.
Артур Саркисян, "Коронавирус, корона, уходи с нашего района"
У пользователя Артура Саркисяна получилась забавная песня, которая заставит улыбнуться даже самых лютых скептиков.