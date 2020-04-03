"Следующий удар может быть серьезней". Застрявшей в Индии Наумовой удалось вернуться домой

В социальной сети Facebook девушка рассказала, что в настоящий момент она находится в Латвии.

"Возможно, это трудно понять, если находишься дома, в месте, где все так понятно и привычно. Мы вернулись на специальном рейсе Дели-Хельсинки. Это стало возможно только благодаря послу Латвии и его помощнице в Индии", - написала она.

02.04.2020 Iespējams, ka to ir grūti saprast, ja atrodies mājās, vietā, kur viss ir tik pašsaprotams un ierasts. Visiem... Posted by Marija Naumova - OFFICIAL on Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

До этого, еще находясь в Индии, певица делилась своими филосовскими размышлениями:

"Сегодняшняя ситуация склоняет меня к раздумьям. Ничего нового не скажу, это больше будет разговор с самой собой.

Когда я была подростком, я чувствовала, что люблю каждого человека, но к человечеству как таковому у меня не было теплого и светлого чувства. Я мечтала, что в один день прозвучит громкий голос, который скажет: "Люди! Остановитесь!".

Недавно я вспомнила свою мечту и поняла, что она реализовалась прямо сейчас. Однако оказалось, что этим громким голосом является тишина. Все остановилось - производство, загрязнение, туризм, движение транспорта, в отдельный странах остановленны мы сами.

Именно сейчас у нас есть уникальная возможность обдумать - как мы живем, как относимся к природе, каковы наши ценности, и чем мы жертвуем ради этого.

Нам так важно материальное благосостояние, что мы готовы из-за него жертвовать красотой природных ресурсов - вырубая леса, загрязняя Мировой океан.

Мы так боремся за свою правду, что не замечаем чувства других людей. Мы причиняем им боль, предаем их. У нас там много жестокости в фильмах, книгах, журналах, на телевидении, что мы не замечаем эту агрессию в самих себе.

Женщина прекращает кормить своих детей грудным молоком потому, что хочется заботиться о своем теле, отказываясь от своего главного предназначения.

Если раньше охотники убивали диких животных, чтобы добыть пропитание, то сейчас мир переполнен скотобойнями.

Природа сейчас дает нам шанс понять, что мы неправы! Если мы этого не поймем, следующий удар будет серьезней".

Напомним, находясь в "заточении" девушка рассказывала, что очень хочет вернуться домой и надеялась, что такая возможность появится в конце апреля. Утром 4 апреля Наумова в своем Instagram поделилась фотографией, которую подписала "Home, sweet home" (Дом, милый дом).