От Covid-19 скончался автор саундтреков к голливудским фильмам Адам Шлезингер

Известно, что композитор обратился к медикам и последнюю неделю провел в больнице. У него была пневмония в тяжелой форме, вызванная Covid-19. Медики были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

У музыканта остались две дочери.

Адам Шлезингер не просто понял, что как сделать идеальную песню популярной, он мог найти этот код и впоследствии воспроизвести его. От его ранних хитов с Fountains of Wayne до его работ на телевидении и в кино, он имел хамелеоноподобную способность применять свое музыкальное понимание к любому контексту и задаче. Пишет об авторе издание Billboard.com.

"Если вы работаете над фильмом, телешоу или чем-то еще, вы на самом деле просто пытаетесь передать то, что кто-то хочет сказать и читаете его мысли", - цитирует Адама издание.

Он являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

Среди работ Шлезингера можно отметить песни"Radiation Vibe", "Sink to the Bottom", "That Thing You Do!", "Denise" и многие другие.