От Covid-19 скончался автор саундтреков к голливудским фильмам Адам Шлезингер

Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер в возрасте 52 лет от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом пишет Variety.
Известно, что композитор обратился к медикам и последнюю неделю провел в больнице. У него была пневмония в тяжелой форме, вызванная Covid-19. Медики были вынуждены держать его в медикаментозном сне.
У музыканта остались две дочери.
Адам Шлезингер не просто понял, что как сделать идеальную песню популярной, он мог найти этот код и впоследствии воспроизвести его. От его ранних хитов с Fountains of Wayne до его работ на телевидении и в кино, он имел хамелеоноподобную способность применять свое музыкальное понимание к любому контексту и задаче. Пишет об авторе издание Billboard.com.
"Если вы работаете над фильмом, телешоу или чем-то еще, вы на самом деле просто пытаетесь передать то, что кто-то хочет сказать и читаете его мысли", - цитирует Адама издание.
Он являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.
Среди работ Шлезингера можно отметить песни"Radiation Vibe", "Sink to the Bottom", "That Thing You Do!", "Denise" и многие другие.
Адам Шлезингер является обладателем трех премий "Эмми", а также получил "Грэмми" в номинации "Лучший новый артист". В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь" ("That Thing You Do!").