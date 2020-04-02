Чт, 2.04.2020
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  • От Covid-19 скончался автор саундтреков к голливудским фильмам Адам Шлезингер

От Covid-19 скончался автор саундтреков к голливудским фильмам Адам Шлезингер

Адам Шлезингер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер в возрасте 52 лет от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом пишет Variety.

Известно, что композитор обратился к медикам и последнюю неделю  провел в больнице. У него была пневмония в тяжелой форме, вызванная Covid-19. Медики были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

У музыканта остались две дочери.

Адам Шлезингер не просто понял, что как сделать идеальную песню популярной, он мог найти этот код и впоследствии воспроизвести его. От его ранних хитов с Fountains of Wayne до его работ на телевидении и в кино, он имел хамелеоноподобную способность применять свое музыкальное понимание к любому контексту и задаче. Пишет об авторе издание Billboard.com.

"Если вы работаете над фильмом, телешоу или чем-то еще, вы на самом деле просто пытаетесь передать то, что кто-то хочет сказать и читаете его мысли", - цитирует Адама издание. 

Он являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

Среди работ Шлезингера можно отметить песни"Radiation Vibe", "Sink to the Bottom", "That Thing You Do!", "Denise" и многие другие.

Адам Шлезингер является обладателем трех премий "Эмми", а также получил "Грэмми" в номинации "Лучший новый артист". В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь" ("That Thing You Do!").

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