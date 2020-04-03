Не экспериментируйте! Дезинфекция, которая может навредить дому и здоровью

Спирт является эффективным средством для очистки поверхностей от вируса гриппа, и именно его в нынешних условиях широко используют для дезинфекции помещений в борьбе с коронавирусом.

Не смешивайте спирт с отбеливателем

Существует множество комбинаций химических веществ, которых любой ценой стоит избегать, и отбеливатель со спиртом - одна из них. Чистый спирт содержит этанол и изопропил, которые при смешивании с отбеливателем образуют хлороформ - токсичное соединение, порождающее едкие испарения.

Вдыхание хлороформа может серьезно навредить центральной нервной системе, а также печени, почкам, вызвать раздражение кожи, легких и глаз, тошноту, головокружение и другие проблемы со здоровьем.

Не пользуйтесь спиртом вблизи открытого огня

Поскольку спирт - легко воспламеняющееся вещество, очень важно подумать о пожарной безопасности. Поэтому перед тем, как дезинфицировать поверхности, обязательно потушите все свечи и помойте после этого руки.

Не используйте спирт в непроветриваемых помещениях

Поскольку изопропиловый спирт - это летучая жидкость, которая быстро испаряется, он потенциально является источником вредных испарений. Очищая дом с помощью спирта, обязательно открывайте окна и проветривайте помещения.

Спирт не подходит для всех поверхностей

Чистый спирт является хорошим дезинфицирующим средством для многих поверхностей, туалетов и даже электронных приборов. Однако перед чисткой поверхности нужно для этого подготовить.

Этанол в составе спирта - это растворитель, и интенсивное втирание спирта может буквально уничтожить лаковое покрытие или отделку, нанеся значимый вред мебели или другим поверхностям.

Если вы используете спирт для обработки покрытий из дерева, делайте это очень осторожно и не трите слишком сильно. Примите к сведению, что чистка некоторых тканей спиртом может их испортить. Старайтесь избегать обработки спиртом тонких или синтетических текстильных изделий, например, из ацетата, вискозы, шерсти и шелка.

При дезинфекции с помощью спирта очень важно его не разбавлять.

Эффективность спирта в уничтожении микроорганизмов резко снижается при его разбавлении менее чем до 50%. Оптимальная концентрация, которая убивает бактерии - от 60 до 90%.

Не пейте это!

Чистый спирт ни в коем случае нельзя принимать внутрь, а именно - пить его запрещено, как бы ни хотелось "продезинфицировать" свой организм. По данным Национального центра по отравлениям США, даже небольшое количество чистого спирта токсично.