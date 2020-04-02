Чт, 2.04.2020
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Пациенты больницы Страдиня угрожают персоналу. Больница может обратиться в полицию

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в больницах, в том числе в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня, введены строгие мероприятия по безопасности. Однако части пациентов это не понравилось, и они начали угрожать персоналу. В больнице думают привлечь Госполицию.

Среди нововведений - запрет для родных и близких пациентов на их посещение в больнице. Разрешено лишь передавать небольшие посылки, однако их содержание ограничено - можно передавать только очки, медикаменты, воду и т.д.

Такие ограничения введены из-за того, что вирус некоторое время может жить на различных поверхностях - например, на обложке книги или пачке сока. 

Часть пациентов с новым порядком не согласна. Из-за этого персонал сталкивался с угрозами с их стороны. Представители больницы уже рассматривают возможность обратиться в Госполицию. Об этом сообщает Panorāma.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 458 человек.

При это Латвия остается одной из немногих европейских стран, где не зарегистрированы случаи смерти от Covid-19.

Видео: Выпуск Panorāma на латышском

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