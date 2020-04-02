Пациенты больницы Страдиня угрожают персоналу. Больница может обратиться в полицию

Среди нововведений - запрет для родных и близких пациентов на их посещение в больнице. Разрешено лишь передавать небольшие посылки, однако их содержание ограничено - можно передавать только очки, медикаменты, воду и т.д.

Такие ограничения введены из-за того, что вирус некоторое время может жить на различных поверхностях - например, на обложке книги или пачке сока.

Часть пациентов с новым порядком не согласна. Из-за этого персонал сталкивался с угрозами с их стороны. Представители больницы уже рассматривают возможность обратиться в Госполицию. Об этом сообщает Panorāma.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 458 человек.

При это Латвия остается одной из немногих европейских стран, где не зарегистрированы случаи смерти от Covid-19.

Видео: Выпуск Panorāma на латышском