За неделю было потушено более 150 пожаров прошлогодней травы

Таким образом, за шесть дней этой недели было потушено 164 пожара прошлогодней сухой травы, а в этом сезоне - 615 пожаров.

На прошедшей неделе больше всего пожаров прошлогодней травы, 46, было зарегистрировано во вторник.

VUGD напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

Тем не менее, в прошлом году количество зарегистрированных пожаров прошлогодней травы в Латвии возросло до 2900 случаев, что на 35% больше, чем в 2018 году.

В результате этих пожаров в прошлом году выгорело 3253 га земли, что на 61% больше, чем в 2018 году, было разрушено 130 зданий и сооружений, а также пострадали 11 человек.

В соответствии с ч. 4 ст. 179 Кодекса административных правонарушений на физических лиц за сжигание прошлогодней травы налагается штраф в размере от 280 до 700 евро. В свою очередь в соответствии с ч. 2 ст. 51 Кодекса административных правонарушений за невыполнение необходимых мероприятий по обработке земли, включая скос травы, на физических лиц накладывается штраф в размере от 140 до 700 евро, а на юридических лиц - от 700 до 2900 евро.

В пожаре пострадал человек

За прошедшие сутки было потушено 59 пожаров, в одном из них пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

С 6:30 субботы до 6:30 воскресенья в стране было потушено 59 пожаров, в том числе 31 пожар прошлогодней травы. Из 28 не связанных с горением прошлогодней травы пожаров 14 были потушены в краях Латвии, восемь - в Риге, а шесть - в других городах.

За прошедшие сутки работники VUGD также приняли участие в тушении одного лесного пожара, в общей сложности в этом году было потушено 39 лесных пожаров.

Кроме того, за минувшие сутки работники VUGD провели 19 работ по спасению.

С начала года в Латвии было потушено 1957 пожаров, из которых 615 были пожарами прошлогодней травы. В пожарах с начала года пострадал 81 человек, а погибли 30 человек.