Пн, 6.04.2020
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Фото: Ольга Бузова и Давид Манукян ждут ребенка?

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова и Давид Манукян уже несколько дней находятся в самоизоляции. Они не забывают развлекать своих подписчиков забавными видео о соцсетях. Но в одном из роликов в TikTok пользователи заметили округлившийся животик звезды. 

Видеоролик появился на аккаунте Давида в TikTok.

ФОТО: скриншот видео

Поклонники моментально заговорили про беременность Ольги. Девушка не смутилась и моментально сделала фотографию с накладным животом. 

"Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Давид, теперь ты обязан на мне жениться", - написала Бузова под снимком. 

Стоит сказать, что Манукян продолжил подливать масла в огонь и ответил: "Выходи за меня?". 

"Если нет, то женюсь я", - написала в комментариях Лолита Милявская. 

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Возможно это шутка,а возможно и нет. Пара вообще не забывает про чувство юмора на самоизоляции. К примеру, Давид проспорил Ольге и она его побрила налысо. 

Напомним, про роман Ольги и Давида слухи появились осенью прошлого года. Певица пригласила блогера стать главным героем в ее клипе "Лайкер", после чего у них завязались романтические отношения. Бузова долгое время не рассказывала про их отношения, ведь она снималась в телешоу "План Б". В заключительной серии девушка призналась Тимуру Батрутдинову, что она счастлива и живет с любимым вот уже несколько месяцев.

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