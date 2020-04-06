Фото: Ольга Бузова и Давид Манукян ждут ребенка?

Видеоролик появился на аккаунте Давида в TikTok.

ФОТО: скриншот видео

Поклонники моментально заговорили про беременность Ольги. Девушка не смутилась и моментально сделала фотографию с накладным животом.

"Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Давид, теперь ты обязан на мне жениться", - написала Бузова под снимком.

Стоит сказать, что Манукян продолжил подливать масла в огонь и ответил: "Выходи за меня?".

"Если нет, то женюсь я", - написала в комментариях Лолита Милявская.

Ольга Бузова ФОТО: instagram.com/buzova86

Возможно это шутка,а возможно и нет. Пара вообще не забывает про чувство юмора на самоизоляции. К примеру, Давид проспорил Ольге и она его побрила налысо.

Напомним, про роман Ольги и Давида слухи появились осенью прошлого года. Певица пригласила блогера стать главным героем в ее клипе "Лайкер", после чего у них завязались романтические отношения. Бузова долгое время не рассказывала про их отношения, ведь она снималась в телешоу "План Б". В заключительной серии девушка призналась Тимуру Батрутдинову, что она счастлива и живет с любимым вот уже несколько месяцев.