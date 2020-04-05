Ренарс Кауперс даст урок вокала всем школьникам Латвии

В понедельник, 6 апреля, в уроке пения на телевизионном канале "Tava klase" примет участие музыкант Ренарс Кауперс, сообщает агентство LETA.
Согласно информации Министерства образования и науки, в создание учебного содержания вовлечены более 70 учителей со всей Латвии, а поддержку оказали известные в обществе люди, певцы и артисты. В том числе в понедельник в уроке пения примет участие Кауперс.
Уроки будут транслироваться на двух телеканалах - ReTV и Sportacentrs.com TV - для учеников 1-6 классов, а с 14 апреля - и для учеников 9 - 12 классов.
Уроки будут состоять из 20-минутных аудиовизуальных материалов, в которых педагоги будут преподавать предметы в интересном для учеников виде.
Содержание обучения создано так, чтобы ученики младших классов после каждого предмета могли выполнить задание и переориентироваться на следующий предмет.
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