Режим чрезвычайной ситуации планируется продлить на месяц

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что есть "одна хорошая новость" - распространение Covid-19 фактически контролируется.

"Мы видим, что заболеваемость с каждым днем не растет стремительно, есть даже небольшое падение. Это означает, что коллективно принятые и соблюдаемые меры работают. Это, к сожалению, не означает, что мы все преодолели. Мы еще в урагане эпидемии, но необходимо продолжать работать, чтобы вместе ее преодолеть".

Кариньш сообщил, что на заседании коалиции достигнуто политическое соглашение о продлении чрезвычайной ситуации.

"Хотя в настоящее время ситуация находится под контролем, кризис и пандемия еще не закончились, поэтому режим чрезвычайной ситуации нужно продлить еще на четыре недели", - сказал он.

Таким образом, чрезвычайная ситуация в Латвии может быть продлена до середины мая.

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 6 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542. Госпитализированы 44 человека, 39 - в состоянии средней тяжести, пятеро - в тяжелом.