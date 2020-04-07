Вт, 7.04.2020
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СМИ: Надежда Бабкина введена в кому. Подозревают коронавирус

Надежда Бабкина

ФОТО: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=en

Российская певица Надежда Бабкина была госпитализирована из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно 6 апреля. Сначала у 70-летней певицы диагностировали пневмонию. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей. 

Издание Super.ru сообщает, что артистка введена в медикаментозную кому. 

Некоторые СМИ сообщают, у Надежды Георгиевны подтвердился коронавирус,  но пока никакой достоверной информации о состоянии звезды нет. Певица не выходит на связь ни с поклонниками ни с журналистами. 

Источники в СМИ сообщают, что плохо артистке стало 1 апреля. 

Напомним, 19 марта артистка отметила 70-летие. По этому поводу Бабкина устроила большой праздник.  На нем присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Уже тогда прозвучали обвинения в нарушении самоизоляции. 

Сын Надежды Георгиевны Данила подтвердил, что артистка была госпитализирована. Диагноз он назвать не может.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки", - цитирует его StarHit.ru 

По поводу возможности заражения Covid-19 он сказал: "Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть".

Напомним, ранее с подозрениями на коронавирус были госпитализированы Лев Лещенко и Игорь Николаев. У обоих звезд сейчас тесты на вирус отрицательные. После новостей о болезни Лещенко на коронавирус проверились многие российские знаменитости.  

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