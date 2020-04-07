СМИ: Надежда Бабкина введена в кому. Подозревают коронавирус

Издание Super.ru сообщает, что артистка введена в медикаментозную кому.

Некоторые СМИ сообщают, у Надежды Георгиевны подтвердился коронавирус, но пока никакой достоверной информации о состоянии звезды нет. Певица не выходит на связь ни с поклонниками ни с журналистами.

Источники в СМИ сообщают, что плохо артистке стало 1 апреля.

Напомним, 19 марта артистка отметила 70-летие. По этому поводу Бабкина устроила большой праздник. На нем присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Уже тогда прозвучали обвинения в нарушении самоизоляции.

Сын Надежды Георгиевны Данила подтвердил, что артистка была госпитализирована. Диагноз он назвать не может.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки", - цитирует его StarHit.ru

По поводу возможности заражения Covid-19 он сказал: "Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть".