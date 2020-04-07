Киркоров откровенно про первую близость: "Это было ужасно"

Король российской эстрады Филипп Киркоров провел прямой эфир с украинской звездой Олей Поляковой. Артистка не удержалась и спросила певца про его первую близость.
Полякова поинтересовалась, когда у Киркорова был первый поцелуй.
"Я думал, ты спросишь про другое, а у меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно", - смеясь ответил он.
Филипп рассказал, что он учился в 9 классе и впервые поцеловался тогда со своей одноклассницей Мариной.
"У нас с ней было свидание. Но нравилась мне другая, рыжая Таня Чернацкая из соседнего подъезда. Но Тане нравился другой мальчик, поэтому я пошёл на свидание с этой Мариной, там -то и произошёл первый поцелуй", - признался он.
Напомним, что Филипп Киркоров 10 лет состоял в браке с Аллой Пугачевой. После развода он заявил, что второй раз уже не женится. Сейчас артист растит двоих детей - дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.