Вт, 7.04.2020
Когда температура начала падать и вновь захотелось выпить привычный утренний кофе, заметила, что у кофе не было ни вкуса, ни запаха: ощущение, что пьешь теплую воду, хотя насморка в тот момент не было. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Киркоров откровенно про первую близость: "Это было ужасно"

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Король российской эстрады Филипп Киркоров провел прямой эфир с украинской звездой Олей Поляковой. Артистка не удержалась и спросила певца про его первую близость. 

Полякова поинтересовалась, когда у Киркорова был первый поцелуй. 

"Я думал, ты спросишь про другое, а у меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно", - смеясь ответил он. 

Филипп рассказал, что он учился в 9 классе и впервые поцеловался тогда со своей одноклассницей Мариной.

"У нас с ней было свидание. Но нравилась мне другая, рыжая Таня Чернацкая из соседнего подъезда. Но Тане нравился другой мальчик, поэтому я пошёл на свидание с этой Мариной, там -то и произошёл первый поцелуй", - признался он. 

Напомним, что Филипп Киркоров 10 лет состоял в браке с Аллой Пугачевой. После развода он заявил, что второй раз уже не женится. Сейчас артист растит двоих детей - дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. 

Последние новости

НАВЕРХ