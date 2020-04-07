Кариньш пояснил, почему режим ЧС продлят именно на месяц

По его мнению, так населению спокойнее: четыре недели - это обозримый период, добавив, что в пятницу настанут полные четыре недели с того момента, как был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Если ситуация будет улучшаться, то можно будет делать послабление, а если станет хуже - придется решать, что еще делать для самозащиты, признал премьер.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, Кришьянис Кариньш после заседания коалиционных партий сообщил, что есть "одна хорошая новость" - распространение Covid-19 фактически контролируется.

"Мы видим, что заболеваемость с каждым днем не растет стремительно, есть даже небольшое падение. Это означает, что коллективно принятые и соблюдаемые меры работают. Это, к сожалению, не означает, что мы все преодолели. Мы еще в урагане эпидемии, но необходимо продолжать работать, чтобы вместе ее преодолеть".

Кариньш сообщил, что на заседании коалиции достигнуто политическое соглашение о продлении чрезвычайной ситуации.

"Хотя в настоящее время ситуация находится под контролем, кризис и пандемия еще не закончились, поэтому режим чрезвычайной ситуации нужно продлить еще на четыре недели", - сказал он.

Таким образом, чрезвычайная ситуация в Латвии может быть продлена до середины мая.