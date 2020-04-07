Кариньш пояснил, почему режим ЧС продлят именно на месяц

"Тянуть до бесконечности смысла нет" - так премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире Latvijas Radio ответил на вопрос, почему режим чрезвычайной ситуации не будет продлен на более длительный срок с возможностью при необходимости его отменить раньше.
По его мнению, так населению спокойнее: четыре недели - это обозримый период, добавив, что в пятницу настанут полные четыре недели с того момента, как был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Если ситуация будет улучшаться, то можно будет делать послабление, а если станет хуже - придется решать, что еще делать для самозащиты, признал премьер.
Напомним, в понедельник, 5 апреля, Кришьянис Кариньш после заседания коалиционных партий сообщил, что есть "одна хорошая новость" - распространение Covid-19 фактически контролируется.
"Мы видим, что заболеваемость с каждым днем не растет стремительно, есть даже небольшое падение. Это означает, что коллективно принятые и соблюдаемые меры работают. Это, к сожалению, не означает, что мы все преодолели. Мы еще в урагане эпидемии, но необходимо продолжать работать, чтобы вместе ее преодолеть".
Кариньш сообщил, что на заседании коалиции достигнуто политическое соглашение о продлении чрезвычайной ситуации.
"Хотя в настоящее время ситуация находится под контролем, кризис и пандемия еще не закончились, поэтому режим чрезвычайной ситуации нужно продлить еще на четыре недели", - сказал он.
Таким образом, чрезвычайная ситуация в Латвии может быть продлена до середины мая.
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