Переоденься по щелчку! Все больше звезд присоединяются к челленджу в TikTok
Ранее RUS.TVNET писал о популярном челлендже в соцсети TikTok, в котором звезды меняются одеждой по щелчку. Мы тогда рассказывали про Дженнифер Лопес и ее супруга. Теперь к игре присоединились и российские звезды.
Челлендж называется #fliptheswitchchallenge. В нем принимаются участие мужчина и женщина. По щелчку идет монтажная склейка, во время которой пара меняется одеждой. Этот челлендж не может не вызывать улыбку!
Клава Кока и Дима Билан
Дима Билан и артистка лейбла Black Star Клава Кока сняли не одно видео, а несколько. Вышло у них невероятно смешно. Особенно певец прекрасен в черном женском боди.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Вслед за своим подопечным в челлендже приняла участие продюсер Яна Рудковская. Стоит сказать, что бизнес-леди не упала в грязь лицом и провела его с присущей ей элегантностью.
"Шел какой -то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома", - подписала видео Яна.
Юлианна Караулова
Еще одна подопечная Яны приняла участие в этом челлендже. Впрочем, Юлианна была оригинальной и выполнила его по своему. Посмотрите, это невероятно смешно!
DJ Маша Силуянова и певец Данко
Как вы считаете, а Данко идет это розовое платье?
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Мы думаем, что с опытом и чувством юмора Павла, этой паре было легко принять участие в этом челлендже. Кроме того, Ляйсан прекрасна в любом образе!
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