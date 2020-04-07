Переоденься по щелчку! Все больше звезд присоединяются к челленджу в TikTok

Челлендж называется #fliptheswitchchallenge. В нем принимаются участие мужчина и женщина. По щелчку идет монтажная склейка, во время которой пара меняется одеждой. Этот челлендж не может не вызывать улыбку!

Клава Кока и Дима Билан

Дима Билан и артистка лейбла Black Star Клава Кока сняли не одно видео, а несколько. Вышло у них невероятно смешно. Особенно певец прекрасен в черном женском боди.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Вслед за своим подопечным в челлендже приняла участие продюсер Яна Рудковская. Стоит сказать, что бизнес-леди не упала в грязь лицом и провела его с присущей ей элегантностью.

"Шел какой -то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома", - подписала видео Яна.

Юлианна Караулова

Еще одна подопечная Яны приняла участие в этом челлендже. Впрочем, Юлианна была оригинальной и выполнила его по своему. Посмотрите, это невероятно смешно!

DJ Маша Силуянова и певец Данко

Как вы считаете, а Данко идет это розовое платье?

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Мы думаем, что с опытом и чувством юмора Павла, этой паре было легко принять участие в этом челлендже. Кроме того, Ляйсан прекрасна в любом образе!