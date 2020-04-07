Вт, 7.04.2020
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Переоденься по щелчку! Все больше звезд присоединяются к челленджу в TikTok
Видео

ФОТО: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/pavelvolyaofficialyulianna_karaulova/коллаж RUS.TVNET

Ранее RUS.TVNET писал о популярном челлендже в соцсети TikTok, в котором звезды меняются одеждой по щелчку. Мы тогда рассказывали про Дженнифер Лопес и ее супруга. Теперь к игре присоединились и российские звезды. 

Челлендж называется #fliptheswitchchallenge. В нем принимаются участие мужчина и женщина. По щелчку идет монтажная склейка, во время которой пара меняется одеждой. Этот челлендж не может не вызывать улыбку!

Клава Кока и Дима Билан

Дима Билан и артистка лейбла Black Star Клава Кока сняли не одно видео, а несколько. Вышло у них невероятно смешно. Особенно певец прекрасен в черном женском боди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Вслед за своим подопечным в челлендже приняла участие продюсер Яна Рудковская. Стоит сказать, что бизнес-леди не упала в грязь лицом и провела его с присущей ей элегантностью. 

"Шел какой -то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома", - подписала видео Яна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Юлианна Караулова 

Еще одна подопечная Яны приняла участие в этом челлендже. Впрочем, Юлианна была оригинальной и выполнила его по своему. Посмотрите, это невероятно смешно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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DJ Маша Силуянова и певец Данко 

Как вы считаете, а Данко идет это розовое платье?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Мы думаем, что с опытом и чувством юмора Павла, этой паре было легко принять участие в этом челлендже. Кроме того, Ляйсан прекрасна в любом образе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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