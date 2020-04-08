Лидер группы Uma2rman стал отцом в шестой раз

"В 15:09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счёту. Назвали Тея. А всего значит 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал... не поверил бы ни за что", - написал Кристовский.

Артиста поздравили многочисленные подписчики, а также российские знаменитости, среди которых были Максим Виторган, Оскар Кучера, Надежда Михалкова, Вера Полозкова, Кети Топурия и другие.

"Ну ты смело выбрала время родиться. Скрасила наши пандемические будни. Мы дома", - написала супруга артиста.