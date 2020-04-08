Лидер группы Uma2rman стал отцом в шестой раз

Музыкант и лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз. Об этом артист сообщил в своём Instagram.
"В 15:09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счёту. Назвали Тея. А всего значит 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал... не поверил бы ни за что", - написал Кристовский.
Артиста поздравили многочисленные подписчики, а также российские знаменитости, среди которых были Максим Виторган, Оскар Кучера, Надежда Михалкова, Вера Полозкова, Кети Топурия и другие.
"Ну ты смело выбрала время родиться. Скрасила наши пандемические будни. Мы дома", - написала супруга артиста.
Для 44-летнего музыканта это уже шестой ребёнок, а в браке с Ольгой Пилевской - второй. В 2016 году у пары родился сын Фёдор. У Кристовского есть четыре дочери от первого брака с Валерией Римской: Ясмин, Станислава, Мия и Ума.