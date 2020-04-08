Ср, 8.04.2020
Когда температура начала падать и вновь захотелось выпить привычный утренний кофе, заметила, что у кофе не было ни вкуса, ни запаха: ощущение, что пьешь теплую воду, хотя насморка в тот момент не было. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

фото ⟩ Галустян запустил новый челлендж, сбрив усы и бороду

Михаил Галустян

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский комик и актёр Михаил Галустян запустил новый челлендж в Instagram, который получил название "Меняйся дома".

Галустян на своей странице опубликовал видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Затем артист продемонстрировал конечный результат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Михаил Галустян (@m_galustyan) on

"Никакой рекламы, никакой политики! Просто я запускаю домашний челендж", - написал Галустян.

Комик также передал эстафету своим коллегам по шоу-бизнесу - юмористу Александру Ревве, хоккеистам Александру Овечкину и Илье Ковальчуку, актёру Дмитрию Нагиеву, блогерам Амирану Сардарову и Гусейну Гасанову, а также музыканту Семёну Слепакову. Пока никто из них вызов не принял.

Последние новости

НАВЕРХ