"Если ты пойдешь к Собчак - ты измажешься": Гудков в завершении интервью "довел" Ксению до слез

"Мне кажется, я не перехожу сейчас непозволительную грань в юморе, потому что у меня уже есть опыт", - признался Александр в разговоре.

Он объяснил, что ему надо было долго доказывать, что его юмор - это не "цирк" и "обезьянничество" - это основы комедии, которые есть у Мистера Бина и Monty Python. В юности и начале его творческой карьеры Гудкова не принимали и даже считали фриковатым. Постепенно мнение поменялось и люди привыкли к юмору Александра.

Единственное, что все еще не нравится артисту - это вести мероприятия.

"Вот мне 36 лет, но я до сих пор испытываю колоссальный стресс, проводя мероприятия в качестве ведущего. Мне это лично не нравится, лучше я придумаю восемь номеров для девочек из Comedy Woman, чем буду переживать, то или не то я сказал", - отметил он.

Ксения Собчак и Александр Гудков обсудили темы, на которые в России можно шутить, но нельзя об этом шутить в США и наоборот. Единственные шутки, которые не нравятся комику - это шутки про педофилию. Любые новости об этих маньяках его ужасают.

Вообще он объяснил, что его отговаривали от этого интервью. Хотя артист неоднократно подчеркнул, что Ксения ему импонирует тем, что у нее есть самоирония, что сейчас присуще немногим.

"Если ты пойдешь к Собчак - ты измажешься", - процитировал слова своих друзей Александр.

Гудков считает, что цензура в юморе не сработает, ведь если запретят шутить об одном, то появится другое, о чем можно шутить.

В завершении передачи в эфире звучали плохие шутки, которые не вошли в выпуск "Лига плохих шуток".

"Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак - если отобрать", - прочитал Гудков.

В ответ Ксения посмотрела на комика и со слезами на глазах спросила:

"Ну зачем ты так со мной, не понимаю. Мне казалось, у нас хорошее интервью было, Саш. Просто зачем ты так делаешь, я реально не понимаю".

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