Дочь Охлобыстина рассказала о повторном тесте на коронавирус и симптомах болезни

Первый тест девушка сдала в начале апреля и он был положительным. Девушка рассказала, как проводит время на карантине, а также описала симптомы болезни. Стоит сказать, что заболевание протекает в легкой форме.

"У меня пропало обоняние, его не было на протяжении четырех дней. Я очень сильно испугалась. По симптомам решила сдать анализ на всякий случай на корону, хотя сомневалась. В итоге в среду уже пришел результат, что у меня — положительно", - сказала девушка.

После этого в дом к актеру дважды приезжали медики и брали анализы. Результаты никому пока не сообщили. Она подчеркнула, что надеется, что первый ее анализ был ошибочный и они все здоровы. Анфиса переживает, что могла кого-то случайно заразить.

Девушка подробно рассказала обо всех симптомах - головная боль, потеря обоняния, боль в горле, температура. Сейчас на карантине она читает книги, а вечерами вся семья пересматривает сериалы.

Напомним, ранее Иван Охлобыстин разместил снимок с медицинскими работниками, одетыми в защитные костюмы.