"Измены", "Война и мир", "Сладкая жизнь" и другие сериалы, которые снимали в Латвии
Рига, как и другие латвийские города уже много лет является площадкой для съемок зарубежных сериалов. Чаще всего в Латвии можно встретить съемочные группы из России. Согласитесь, что трудно не узнать на экране знакомые улицы? RUS.TVNET представляет список сериалов, которые снимали в нашей стране.
"Красная Капелла" (2004)
Это многосерийный российский фильм о разведчиках. Действие сериала происходит в период Второй мировой войны. Рига здесь выступает в роли заграничных городов – Париж и Брюссель.
В ролях: Андрей Ильин, Алексей Горбунов, Елена Ксенофонтова, Мишель Мерсье, Матиньш Вилсонс, Арнис Лицитис, Лилита Озолиня, Сергей Гармаш и другие.
"Забытый" (2011)
Сериал снят по повести Анатолия Азольского "Облдрамтеатр". Сюжет построен вокруг бывшего фронтовика и бывшего следователя Сергея Гастева, который отходит от розыскной деятельности. Но город неожиданно потрясает ряд дерзких преступлений. Съемки проходили в Риге. На кадрах без труда можно узнать улицу Маскавас и Московский форштадт (Маскачка).
"Отстегните ремни" (2012)
В этой картине Рига представлена в роли Нидерландов и России. Невозможно не узнать Островной мост и фонтан у Дома конгрессов. Примечательный факт, но корреспондентов местного телевидения сыграли ведущие телеканала LTV7 Диана Спыну и Даниил Смирнов. В главных ролях - Екатерина Редникова и Марат Башаров.
"Валландер: Ищейки в Риге" (2012)
Одна из серий британского сериала "Валландер" снималась в Риге. Расследуется преступление эстонского сутенера с участием "русских бандитов" с латышскими фамилиями. На экране можно увидеть "Маскачку", Старую Ригу, Угловой дом, Эспланаду и многое другое.
"Сладкая жизнь" (2014)
Один из сезонов был снят в Риге. Без труда можно узнать знакомые улицы, водоемы, клубы, аэропорт. В массовке и эпизодах снимались настоящие рижане. Примечательный факт, актриса Мария Шумакова даже пыталась открыть с возлюбленным в Старой Риге бар Vakara ziņas. Но заведение просуществовало недолго.
В главных ролях: Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Шумакова и другие.
"Измены" (2015)
Нашумевший сериал "Измены" с Денисом Шведовым и Еленой Лядовой, конечно, снимался в России, но в некоторых эпизодах легко можно узнать улицы Риги. К примеру, в первой серии героини попадают в ДТП на перекрестке улиц Антонияс и Дзирнаву. Рядом с отелем Albert Hotel девушки сидели в ресторане и дожидались приезда полиции.
"Квест" (2015)
Это молодежный сериал, действия которого происходят в Риге.И сторическую часть снималась в Яунпилсском замке. Какие еще латвийские места вы узнали? В главных ролях скандальная пара этого месяца - Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
"Рожденная звездой" (2015)
"Рожденная звездой" - музыкальный сериал в стиле ретро. Его съемки частично проходили в Риге. Наша столица здесь изображала Стокгольм.
Это трогательная и захватывающая история о любви и музыке в 50-е – 60-е годы XX века. Главная героиня фильма – певица Клаудия Коваль (Марина Александрова). Это собирательный персонаж, в которой можно найти таких звезд, как Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Нина Бродская и других.
В ролях: Марина Александрова, Игорь Петренко, Николай Иванов и другие.
"Семейный альбом" (2015)
В этом 14-серийном фильме Рига изображает Брюссель и Женеву. В главных ролях - Даниил Страхов и Евгений Сидихин.
Но настоящим событием в нашей стране стали съемки картины "Война и мир" (2016)
Стоит сказать, что эта британская экранизация легендарного романа Льва Толстого наделала много шума. Съемки проходили в Рундальском дворце. Но большая часть картины отснята в Литве, а вот саундтрек к фильму записан в сотрудничестве с государственным академическим хором "Латвия" и Латвийским радио.
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