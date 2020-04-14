"Измены", "Война и мир", "Сладкая жизнь" и другие сериалы, которые снимали в Латвии

"Красная Капелла" (2004)

Это многосерийный российский фильм о разведчиках. Действие сериала происходит в период Второй мировой войны. Рига здесь выступает в роли заграничных городов – Париж и Брюссель.

В ролях: Андрей Ильин, Алексей Горбунов, Елена Ксенофонтова, Мишель Мерсье, Матиньш Вилсонс, Арнис Лицитис, Лилита Озолиня, Сергей Гармаш и другие.

ФОТО: скриншот видео

"Забытый" (2011)

Сериал снят по повести Анатолия Азольского "Облдрамтеатр". Сюжет построен вокруг бывшего фронтовика и бывшего следователя Сергея Гастева, который отходит от розыскной деятельности. Но город неожиданно потрясает ряд дерзких преступлений. Съемки проходили в Риге. На кадрах без труда можно узнать улицу Маскавас и Московский форштадт (Маскачка).

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Отстегните ремни" (2012)

В этой картине Рига представлена в роли Нидерландов и России. Невозможно не узнать Островной мост и фонтан у Дома конгрессов. Примечательный факт, но корреспондентов местного телевидения сыграли ведущие телеканала LTV7 Диана Спыну и Даниил Смирнов. В главных ролях - Екатерина Редникова и Марат Башаров.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Валландер: Ищейки в Риге" (2012)

Одна из серий британского сериала "Валландер" снималась в Риге. Расследуется преступление эстонского сутенера с участием "русских бандитов" с латышскими фамилиями. На экране можно увидеть "Маскачку", Старую Ригу, Угловой дом, Эспланаду и многое другое.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Сладкая жизнь" (2014)

Один из сезонов был снят в Риге. Без труда можно узнать знакомые улицы, водоемы, клубы, аэропорт. В массовке и эпизодах снимались настоящие рижане. Примечательный факт, актриса Мария Шумакова даже пыталась открыть с возлюбленным в Старой Риге бар Vakara ziņas. Но заведение просуществовало недолго.

В главных ролях: Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Шумакова и другие.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот видео

"Измены" (2015)

Нашумевший сериал "Измены" с Денисом Шведовым и Еленой Лядовой, конечно, снимался в России, но в некоторых эпизодах легко можно узнать улицы Риги. К примеру, в первой серии героини попадают в ДТП на перекрестке улиц Антонияс и Дзирнаву. Рядом с отелем Albert Hotel девушки сидели в ресторане и дожидались приезда полиции.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Квест" (2015)

Это молодежный сериал, действия которого происходят в Риге.И сторическую часть снималась в Яунпилсском замке. Какие еще латвийские места вы узнали? В главных ролях скандальная пара этого месяца - Павел Прилучный и Агата Муцениеце.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

"Рожденная звездой" (2015)

"Рожденная звездой" - музыкальный сериал в стиле ретро. Его съемки частично проходили в Риге. Наша столица здесь изображала Стокгольм.

Это трогательная и захватывающая история о любви и музыке в 50-е – 60-е годы XX века. Главная героиня фильма – певица Клаудия Коваль (Марина Александрова). Это собирательный персонаж, в которой можно найти таких звезд, как Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Нина Бродская и других.

В ролях: Марина Александрова, Игорь Петренко, Николай Иванов и другие.

"Семейный альбом" (2015)

В этом 14-серийном фильме Рига изображает Брюссель и Женеву. В главных ролях - Даниил Страхов и Евгений Сидихин.

Но настоящим событием в нашей стране стали съемки картины "Война и мир" (2016)

Стоит сказать, что эта британская экранизация легендарного романа Льва Толстого наделала много шума. Съемки проходили в Рундальском дворце. Но большая часть картины отснята в Литве, а вот саундтрек к фильму записан в сотрудничестве с государственным академическим хором "Латвия" и Латвийским радио.