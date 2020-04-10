"Скоро вся Рига заполнится Джиганами": Яна Брук о побеге из столицы и заработках в Сети

Яна рассказала, что буквально спаслась от всего происходящего, когда уехала в Айзпуте в Vitality Academy, где она находится на самоизоляции и проводит ее с пользой для здоровья.

Перед посещением центра Брук следовало обязательно сдать тест на коронавирус.

В ежедневной программе девушки - это различные оздоровительные программы, занятия и процедуры: от detox-меню до скандинавской ходьбы.

"Здесь 40 процедур. Я уже, наверное, прошла все... Я чувствую себя блинчиком, который намазывают маслом, вареньем, медом... икрой скоро будут мазать", - поделилась блондинка своими ощущениями.

Галерея: Фото Яны Брук из Vitality Academy

Яна невероятно рада, что уехала сейчас из Риги. Она не смогла бы находиться своей квартире.

"В Риге все очень нагнетают... Депрессивная обстановка", - пояснила она.

Сейчас Брук живет в Старой Риге. Но там стало непривычно тихо. Пропали шумные соседи и громкие вечеринки по пятницам.

"Где эти люди? Пусть они пошумят... Сейчас Рига выглядит очень тихо", - воскликнула девушка.

Самое главное, чему рада Яна, что она больше не употребляет алкоголь и фаст-фуд.

"Я решила очистить свой организм и свой мозг. Главное - это мозг. Если бы я этого не сделала, я бы сошла с ума как Джиган... Я бы начала брови брить... " - призналась Яна.

По мнению Брук "скоро вся Рига заполнится Джиганами".

Блогер рассказала, что сейчас она ведет рубрику #БрукДайСовет.

"Самый популярный вопрос: "как заработать сейчас?" и "как перейти в Instagram?" - отмечает блондинка.

Количество обратившихся к девушке настолько выросло, что она стала вести онлайн-консультации для тех, кто желает раскрутить свою Instagram-страницу.

Тем более, что сейчас у Яна нет другой работы, кроме ее блога. Красавица призналась, что ее доход в интернете не упал. Остались постоянные контракты и рекламодатели.

Впрочем, это лишь краткий пересказ разговора с блогершей. В нашей беседе было обсуждение отношений со своей второй половинкой во время самоизоляции, а также некоторые философские размышления и рассуждения Яны о том, как этот мир изменится. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".

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