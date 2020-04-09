26 лет спустя. Как сейчас выглядят звёзды культовых "Друзей"

Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – почти каждый из нас знает эти имена. Но как же актёры выглядят сейчас? Как сложилась их жизнь после участия в сериале?

Дженнифер Энистон

Кажется, что Дженнифер совсем не изменилась. В 51 год Энистон остаётся востребованной актрисой. Например, последний сериал, в котором она снималась ("Утреннее шоу"), уже собирает награды.

Кортни Кокс

К концу сериала актрисе было уже 40 лет. Она боялась возраста и увлеклась косметическими процедурами и пластическими операциями. Позднее она сожалела и смогла принять себя. Как пишет "Чемпионат", она всё это время снимается в фильмах и сериалах.

Лиза Кудроу

участвуя в сериале, актрисе вечно нужно было сидеть на диете, однако сейчас звезда просто наслаждается жизнью с семьёй и друзьями. Съёмки она не забросила.

Мэтт Леблан

Леблан является любителем мотоциклов и авто. Он успел даже несколько лет побыть ведущим знаменитого шоу Top Gear. 52-летний актёр всё также востребован.

Мэттью Перри

Проблемы актёра с наркотиками и алкоголем начались ещё во времена сериала. Сначала из-за травмы Перри принимал болеутоляющие, а после перешёл на алкоголь и наркотики. Когда съёмки в сериале закончились, он пустился в загул и не раз лечился от пагубных привычек. Лет 10 назад актёр вроде бы взял себя в руки и даже переоборудовал свой дом для помощи людям с похожими проблемами.

Дэвид Швиммер

После сериала звезда очень долго не мог отделаться от своего персонажа, а точнее его образа Росса Геллера и почти не снимался, только пять лет назад он вернулся к работе на телевидении. До этого он был режиссёром в театре и занимался благотворительностью. 53-летний актёр создал специальный фонд, который оказывает помощь жертвам изнасилования.