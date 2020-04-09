Чт, 9.04.2020
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26 лет спустя. Как сейчас выглядят звёзды культовых "Друзей"

ФОТО: instagram/ allthrough_thenight

Вы можете себе представить, что уже прошло 26 лет с момента выхода первой серии культовых "Друзей". В первом сезоне актёрам было по 25-30 лет, а сейчас им уже за 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – почти каждый из нас знает эти имена. Но как же актёры выглядят сейчас? Как сложилась их жизнь после участия в сериале?

Дженнифер Энистон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кажется, что Дженнифер совсем не изменилась. В 51 год Энистон остаётся востребованной актрисой. Например, последний сериал, в котором она снималась ("Утреннее шоу"), уже собирает награды. 

Кортни Кокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К концу сериала актрисе было уже 40 лет. Она боялась возраста и увлеклась косметическими процедурами и пластическими операциями. Позднее она сожалела и смогла принять себя. Как пишет "Чемпионат", она всё это время снимается в фильмах и сериалах. 

Лиза Кудроу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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участвуя в сериале, актрисе вечно нужно было сидеть на диете, однако сейчас звезда просто наслаждается жизнью с семьёй и друзьями. Съёмки она не забросила.  

Мэтт Леблан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Леблан является любителем мотоциклов и авто. Он успел даже несколько лет побыть ведущим знаменитого шоу Top Gear. 52-летний актёр всё также востребован.

Мэттью Перри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Проблемы актёра с наркотиками и алкоголем начались ещё во времена сериала. Сначала из-за травмы Перри принимал болеутоляющие, а после перешёл на алкоголь и наркотики. Когда съёмки в сериале закончились, он пустился в загул и не раз лечился от пагубных привычек. Лет 10 назад актёр вроде бы взял себя в руки и даже переоборудовал свой дом для помощи людям с похожими проблемами. 

Дэвид Швиммер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После сериала звезда очень долго не мог отделаться от своего персонажа, а точнее его образа Росса Геллера и почти не снимался, только пять лет назад он вернулся к работе на телевидении. До этого он был режиссёром в театре и занимался благотворительностью. 53-летний актёр создал специальный фонд, который оказывает помощь жертвам изнасилования.

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