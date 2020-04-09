У Надежды Бабкиной началось осложнение после пневмонии

Известно, что 70-летняя Надежда Бабкина сейчас введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом пишет "Комсомольская правда".
"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели", - отметил пресс-атташе артистки Александр Велор.
По словам представителя артистки со ссылкой на медиков, у Бабкиной началось осложнение после пневмонии. Певица сейчас изолирована от всех и помещена в отдельный бокс.
"Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс", - сказал он.
Мужчина также пояснил, что к Надежде Георгиевне медики заходят в облачении, похожем на скафандр.
Напомним, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор в разговоре со СМИ указал, что Covid-19 у Бабкиной не обнаружен. Издание Super.ru также сообщило, что 70-летняя артистка введена в медикаментозную кому.
Некоторые СМИ написали, что у Надежды Георгиевны все-таки подтвердился коронавирус, но пока официально это не подтверждено. Певица не выходит на связь ни с поклонниками, ни с журналистами.
Источники в СМИ передают, что плохо Надежде Бабкиной стало 1 апреля.
19 марта артистка отметила 70-летие. По этому поводу она устроила большой праздник. На нем присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Уже тогда прозвучали обвинения в нарушении самоизоляции.
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