У Надежды Бабкиной началось осложнение после пневмонии

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели", - отметил пресс-атташе артистки Александр Велор.

По словам представителя артистки со ссылкой на медиков, у Бабкиной началось осложнение после пневмонии. Певица сейчас изолирована от всех и помещена в отдельный бокс.

"Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс", - сказал он.

Мужчина также пояснил, что к Надежде Георгиевне медики заходят в облачении, похожем на скафандр.

Напомним, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор в разговоре со СМИ указал, что Covid-19 у Бабкиной не обнаружен. Издание Super.ru также сообщило, что 70-летняя артистка введена в медикаментозную кому.

Некоторые СМИ написали, что у Надежды Георгиевны все-таки подтвердился коронавирус, но пока официально это не подтверждено. Певица не выходит на связь ни с поклонниками, ни с журналистами.

Источники в СМИ передают, что плохо Надежде Бабкиной стало 1 апреля.

19 марта артистка отметила 70-летие. По этому поводу она устроила большой праздник. На нем присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Уже тогда прозвучали обвинения в нарушении самоизоляции.