"Василиса решила для себя, что жизнь ей дороже": Володина покинула съемки "Давай поженимся!"

Популярный астролог Василиса Володина заблаговременно предупредила руководство программы "Давай поженимся!" о том, что отказывается от съемок из-за пандемии. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Известно, что выпуски для эфиров снимают за месяц. Съемки проходили без зрителей, студию обрабатывали, ведущие отказались от услуг гримеров, а всем участникам измеряли температуру.
Напомним, ведущими шоу являются: Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина. Последняя от съемок отказалась.
"Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила…", - цитирует Гузееву "Комсомольская правда".
Она, как и ее коллега Роза Сябитова согласилась с тем, что несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться.
45-летняя Василиса Володина замужем и растит двоих детей. Она продуктивно может работать дома и делать индивидуальные гороскопы.