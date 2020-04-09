Мужчина, толкнувший старушку за несоблюдение дистанции, оштрафован на 200 евро

В конце прошлой неделе широкий резонанс вызвала видеозапись, на которой зафиксировано, как в магазине Elvi в Озолниеках некий мужчина толкнул пожилую женщину, когда они стояли возле кассы. Пожилая женщина упала.

Видео: Запись камер видеонаблюдения

В пятницу вечером Госполиция сообщила, что по данному факту заведено административное делопроизводство по двум статьям Кодекса административных нарушений - за хулиганство (167-я ст.) и телесные повреждения (167-я ст, 2 ч.).

Мужчину 1984 года рождения удалось задержать 7 апреля. Он был доставлен в полицейский участок. Там мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения женщине.

В качестве наказания мужчину оштрафовали на 200 евро.

Госполиция призывает всех быть толерантными к окружающим.