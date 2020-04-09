Мужчина, толкнувший старушку за несоблюдение дистанции, оштрафован на 200 евро

Госполиция задержала мужчину, который 3 апреля в магазине в Озолниеках толкнул пожилую женщину, когда они стояли возле кассы. Он раскаялся и принес извинения. Его оштрафовали на 200 евро.
В конце прошлой неделе широкий резонанс вызвала видеозапись, на которой зафиксировано, как в магазине Elvi в Озолниеках некий мужчина толкнул пожилую женщину, когда они стояли возле кассы. Пожилая женщина упала.
Видео: Запись камер видеонаблюдения
В пятницу вечером Госполиция сообщила, что по данному факту заведено административное делопроизводство по двум статьям Кодекса административных нарушений - за хулиганство (167-я ст.) и телесные повреждения (167-я ст, 2 ч.).
Мужчину 1984 года рождения удалось задержать 7 апреля. Он был доставлен в полицейский участок. Там мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения женщине.
В качестве наказания мужчину оштрафовали на 200 евро.
Госполиция призывает всех быть толерантными к окружающим.
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