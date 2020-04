Как 50 лет назад распались "Битлз". Где конец "извилистой дороги" и при чем здесь Йоко?

Альбом задумывался как возвращение - после барочной пышности "Сержанта", Magical Mystery Tour и "Белого" - к манящей простоте, наивной и чистой примитивности ранних "Битлз". И название поначалу предполагалось соответствующее - Get Back. Даже обложка должна была композиционно повторить обложку дебютного альбома Please Please Me.

Так альбом по большей части и записывался: практически "наживо", без наложений, приглашенных музыкантов и каких бы то ни было дополнительных украшательств. До тех пор, пока взявшийся за окончательный микс легендарный, а теперь печально известный продюсер Фил Спектор все-таки не украсил некоторые песни вычурным оркестровым орнаментом.

Работа продюсера Фила Спектора над сведением альбома Let It Be сыграла роковую роль в принятии Маккартни решения, которое стало официальным концом группы "Битлз" Getty Images

Маккартни был в бешенстве. Особенно в ярость его привели "подслащенные" струнные на его песнях The Long and Winding Road и Let It Be. Недовольство его не прошло и годы спустя, уже когда альбом Let It Be заслуженно занял место в пантеоне классических записей великой группы. В 2003 году он инициировал издание Let It Be… Naked - "голые, обнаженные", - то есть без оркестровок Спектора, - версии многих песен.

Параллельно с долгой и болезненной подготовкой Let It Be к релизу зимой 1970 года Маккартни записывал свой первый сольный альбом McCartney. С подачи руководства EMI в конце марта Леннон, Харрисон и Старр написали Маккартни письмо с просьбой не выпускать сольник перед выходом альбома группы. В другой обстановке он, быть может, и согласился бы. Но, разгневанный миксами Let It Be, он пошел наперекор. Пришедшего к нему в качестве посланника Ринго он грубо и бесцеремонно выставил из дома. McCartney появился за месяц до выхода альбома группы.

Именно в построенном в виде вопросов и ответов пресс-релизе к выходу своего сольного альбома Маккартни и провозгласил конец "Битлз".

Так The Long and Winding Road стала концом долгой и извилистой дороги к завершению истории группы.

А начало этой дороги видится несколькими годами раньше.

Зерна раздора

Леннона заявление Маккартни привело в бешенство. Он был готов уйти из группы еще осенью 1969 года. 20 сентября вскоре после завершения работы над Abbey Road на встрече группы с руководством EMI он заявил о своем принятом несколькими днями раньше после удачного сольного выступления на рок-фестивале в Торонто решении.

С середины 1969 года Леннон стал активно выступать вместе со своей женой в составе Plastic Ono Band Getty Images

Леннона убедили повременить со своим заявлением - оно повредит рекламной кампании по выходу альбома. Он смирился и теперь, когда Маккартни лицемерно сделал именно такой шаг, он чувствовал себя просто элементарно одураченным.