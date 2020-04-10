Как 50 лет назад распались "Битлз". Где конец "извилистой дороги" и при чем здесь Йоко?

В апреле 1970 года я учился в девятом классе. Мне еще не исполнилось и 16, но я уже был завзятым битломаном. С другими "битланутыми" сверстниками - а такими в нашем поколении, казалось, были все без исключения, во всяком случае, мальчишки - я обменивался на переменках пожухлыми черно-белыми фотографиями своих кумиров, а то и покупал их за сэкономленные на школьных завтраках 30-40 копеек.

Все выходные проходили за "переписыванием" с магнитофона на магнитофон выходивших один за другим альбомов. О пластинках можно было только мечтать. Мы их и в глаза не видели. А стоили "пласты" - так они назывались в нашей среде - запредельные 60-80 рублей, чуть ли не ежемесячную зарплату родителей. Но каждый новый альбом был вехой развития, роста, освоения мира, не только и даже не столько музыкального, сколько духовного, идейного, мировоззренческого.

С такой же жадностью, как и музыку, мы собирали по крохам всю доступную нам информацию о любимой музыке и музыкантах: через западные "голоса", более щедрые на новости о рок-музыке польские, чешские и гэдэровские молодежные газеты и журналы, которые можно было получать по подписке или покупать в киосках "Союзпечать". Ну и через единственный доступный нам за железным занавесом печатный орган с родины "Битлз" - газету британских коммунистов Morning Star.

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Именно в Morning Star в середине апреля 1970 года я увидел фотографию обросшего бородой Маккартни и короткую заметку, в которой и цитировалось его заявление, смысл которого поначалу казался непостижимым - настолько, что и поверить в него было невозможно. Построенный на фундаменте "Битлз" хрупкий подростковый мир обрушился.

Никаких подробностей и объяснений причин случившегося Morning Star привести не удосужилась. Через месяц-другой до нас дополз вышедший спустя неделю - 17 апреля - сольный альбом McCartney и еще месяцем позже - 8 мая - последний альбом группы Let It Be.

Постепенно стали проникать смутные и противоречивые сведения о том, что именно разногласия вокруг этих двух альбомов и координации даты их выпуска и стали причиной распада.

Боюсь, что не только нам, юным битломанам в далеком и отрезанном от мира СССР, в те месяцы было трудно понять настоящие причины и проследить хронику событий, приведших к роковому концу. По-настоящему эта история раскапывалась долгие годы, и за минувшие десятилетия обросла сонмом зачастую противоречащих друг другу подробностей.

Долгая и извилистая дорога