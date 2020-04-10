Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Паша в неадеквате. Он выбросил мой телефон на улицу и довел детей до слез"

Сейчас Агата находится у мамы. Плача она сообщила, что не видит другого способа, как привлечь общественность. Ей надоело прикрывать Павла и скрывать его ненормальное поведение. Сейчас она собирает вещи и переезжает с детьми на квартиру.

"Могу рассказать одну печальную новость. Пандемия дается плохо. Пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате", - сквозь слезы призналась актриса.

Муцениеце объяснила, что Прилучный во время пандемии выгоняет ее с детьми из дома.

"Мы завтра уедем в квартиру. Я не могу не выложить, ведь у меня нет другого оружия кроме как публичность. Я не знаю, где мой телефон, но я постараюсь купить новый", - глотая слезы, сказала Агата.

Артистка объяснила, что она не хотела это публиковать, но у нее просто не было выбора. Иначе бы опять это замяли.

"Просто знайте, что Павел такой человек... Он пьет алкоголь 10 дней, и, видимо, токсины закрыли его мозг...

Привет Джигану... Держите кулачки, надеюсь, что мы переживем эту ночь", - сказала в завершение Агата.

Напомним, в конце февраля появилась новость о том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.