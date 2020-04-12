Лобода о разводе Джигана и Оксаны Самойловой: "Бедный мальчик, жалко его семью"

Артиста отметила, что это очень печальная новость. Она желает Джигану справиться со всем и побороть свои зависимости.

"Бедный мальчик, очень жалко его семью. Я была сильно удивлена этой истории. Мы часто пересекались, он казался парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру..." - сказала Лобода на видео.

Она считает все происходящее дикостью.

"Можно только посочувствовать и пожелать ему выздоровления, послать тепло этим людям", - подытожила она.

В разговоре с Жигаловой певица рассказала, что пока не показывает лицо младшей дочери Тильды из-за некоторых суеверий. Кроме того, артистка мечтает родить еще и сына.

"Конечно, хочется еще парня, пацана. Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас", - заверила она.

Тем временем модель и бизнес-леди Оксана Самойлова продолжает рассказывать в Instagram о своих чувствах после заявления о разводе с Джиганом.

"Сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет. Что затрагивает мое сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе. Нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя", - написала Оксана.

Самойлова объяснила, что по ее мнению, в отношениях всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера. Она так всегда делала.

"Теперь я могу делать то, что хочется мне. Какое странное и давно забытое чувство...

Я не в депрессии и не в запое, конечно мне не по себе... Я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная", - дополнила в завершении модель.