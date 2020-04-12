ВОЗ призвала Беларусь готовиться к худшему. Там Covid-19 заразились уже более 2500 человек

На 12 апреля в Беларуси официально зафиксирован 2578 случаев заражения.

Из них:

2031 человек активно болеет и лечится в стационаре, 50 из них на ИВЛ ;

и лечится в стационаре, ; 203 человека здоровы и выписаны из больницы;

и выписаны из больницы; 26 человек умерли.

Ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил в субботу, 11 апреля, глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну.

По его словам "Беларусь входит в новую фазу эпидемии COVID-19".

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

В последние дни Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе