Вс, 12.04.2020
Я представляю, как на меня бы посмотрели местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости. Чиновница из Валги, которая отказалась от автомобиля за 50 000 евро

ВОЗ призвала Беларусь готовиться к худшему. Там Covid-19 заразились уже более 2500 человек

ФОТО: EP/Scanpix

Ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако страна отказывается от карантина. Там заразились уже более 2678 человек. 

На 12 апреля в Беларуси официально зафиксирован 2578 случаев заражения.

Из них:

  • 2031 человек активно болеет и лечится в стационаре, 50 из них на ИВЛ;
  • 203 человека здоровы и выписаны из больницы;
  • 26 человек умерли.

Ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил в субботу, 11 апреля, глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну.

По его словам "Беларусь входит в новую фазу эпидемии COVID-19".

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

В последние дни Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе

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