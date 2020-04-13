Полиция впервые наложила максимальный штраф за несоблюдение самоизоляции

10 апреля работники Госполиции проводили проверку того, находится ли дома обязанный соблюдать карантин из-за заболевания Covid-19 мужчина 1989 года рождения, и констатировали, что он не соблюдает карантин.

Отмечается, что больному была предписана строгая самоизоляция. Но он покинул жилье, отправившись покататься на машине.

За подобные безответственные действия ему наложен максимальный штраф в размере 2000 евро, сообщает полиция.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях за нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной или исключительной ситуации, предусматривает штраф в размере от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

Ранее мужчина в Алуксне был оштрафован полицией на 1000 евро за неоднократное несоблюдение требований о физическом расстоянии, и это было самое суровое наказание, введенное после введения чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщалось, большинство нарушений, обнаруженных в связи с несоблюдением чрезвычайных ограничений и запретов, связаны с игнорированием ограничений по сбору и несоблюдением требований самоизоляции.

В полиции ранее пояснили, что начало административного производства автоматически не означает, что человеку будет наложен штраф. Полиция сначала выясняет обстоятельства и только потом принимает решение.