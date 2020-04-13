Певица Татьяна Буланова в реанимации

"Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей", - рассказал ее представитель.

"Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице", - объяснил он.

Российская певица и актриса Татьяна Буланова стала популярна в 90-х. Среди ее хитов, такие как "Не плач", "Старшая сестра", "Ясный мой свет", "Стерпится-слюбится", "Мой ненаглядный". Артистка несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Осторожно, модерн!".