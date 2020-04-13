Пн, 13.04.2020
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Певица Татьяна Буланова в реанимации

Татьяна Буланова

ФОТО: https://www.instagram.com/bulanova.official/

12 апреля стало известно, что российская певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Константина Сергеева. 

Известно, что состояние 51-летней артистки сейчас стабильное. 

"Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей", - рассказал ее представитель. 

Сергеев объяснил, что у Булановой было прединсультное состояние было.

"Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице", - объяснил он. 

Российская певица и актриса Татьяна Буланова стала популярна в 90-х. Среди ее хитов, такие как "Не плач", "Старшая сестра", "Ясный мой свет", "Стерпится-слюбится", "Мой ненаглядный". Артистка несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Осторожно, модерн!". 

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